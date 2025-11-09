日本野球機構（NPB）などは9日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に出場する韓国代表メンバーが決定したと発表した。侍ジャパンと同じく国内組で構成。韓国人投手で初めて160キロを計測した本格派右腕の文棟柱（ムン・ドンジュ）や、23年のWBCにも出場した右腕の郭彬（クァク・ビン）、野手では23年のアジアプロ野球チャンピアンシップで遊撃のベストナインに輝いた金周元（キム・ジュウォン）が名を連ねた。昨年韓国リーグでトリプルスリーを達成した金倒永（キム・ドヨン）は選出外だった。

メンバーは以下の通り（）内は所属

【投手】

ムン・ドンジュ（ハンファ・イーグルス）

オ・ウォンソク（KTウィズ）

ペ・チャンスン（サムスン・ライオンズ）

イ・ロウン（SSGランダース）

ウォン・テイン（サムスン・ライオンズ）

チョ・ビョンヒョン（SSGランダース）

ソン・ジュヨン（LGツインズ）

イ・ミンソク（ロッテ・ジャイアンツ）

キム・ゴンウ（SSGランダース）

チョン・ウジュ（ハンファ・イーグルス）

キム・ソヒョン（ハンファ・イーグルス）

クァク・ビン（斗山ベアーズ）

イ・ホソン（サムスン・ライオンズ）

チェ・ジュンヨン（ロッテ・ジャイアンツ）

パク・ヨンヒョン（KTウィズ）

キム・テクヨン（斗山ベアーズ）

ソン・ヨンタク（起亜タイガース）

キム・ヨンウ（LGツインズ）

【捕手】

チェ・ジェフン（ハンファ・イーグルス）

チョ・ヒョンウ（SSGランダース）

パク・ドンウォン（LGツインズ）

【内野手】

パク・ソンハン（SSGランダース）

シン・ミンジェ（LGツインズ）

キム・ジュウォン（NCダイノス）

ノ・シファン（ハンファ・イーグルス）

ムン・ボギョン（LGツインズ）

ソン・ソンムン（キウム・ヒーローズ）

ハン・ドンヒ（国軍体育部隊・サンム（尚武）野球団）

キム・ヨンウン（サムスン・ライオンズ）

【外野手】

パク・ヘミン（LGツインズ）

アン・ヒョンミン（KTウィズ）

キム・ソンユン（サムスン・ライオンズ）

ムン・ヒョンビン（ハンファ・イーグルス）