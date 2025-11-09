舘ひろし、“推し”眞栄田郷敦と青春時代の恋バナ 千葉真一さんのアクションシーンを振り返る
俳優・舘ひろしと眞栄田郷敦が、10日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】初恋の人登場？笑顔を見せる舘ひろしと眞栄田郷敦
「石原裕次郎新人賞」を受賞した経験のある眞栄田は、石原プロモーションにかつて所属した舘について「いろいろ学びました」と語る。舘も眞栄田を「僕の推し」と紹介するなど、まるで“師弟コンビ”のような2人。今回はさまざまなエピソードを交え、2人の半生を紐解いていく。
舘は「英国紳士道」を掲げる厳格な祖父の影響を受けて育ったという。高校時代にはガールフレンドができても「手もつながない」という“紳士な恋愛”をしていたそうだが、当時のガールフレンドからの証言に、スタジオは騒然となる。旧知の友人たちが語る、“モテ男”舘のエピソードも飛び出す。
アメリカ・ロサンゼルス生まれの眞栄田は、中学進学を機に日本へ帰国。吹奏楽部でサックスに熱中し、「中学2年生くらいから『プロを目指したいな』と思っていた」と語るほどのめり込んでいたという。地元の楽器店の店主からは「郷敦のことを“怖い”って言う子もいたけど、実際はただの不器用」「かわいいやつでした」との証言が届く。そして、スタジオには眞栄田の“初恋の人”がサプライズ登場。ほろ苦い別れの思い出があるという“真相”が明かされる。
舘が石原軍団入りのきっかけとなった伝説のドラマ『西部警察』のド迫力シーンも続々登場。シリーズ通算で使用火薬4.8トン、壊した車両4600台以上、最終回の総制作費は3億円超えだという当時の映像を交えながら、舘が撮影裏話を語る。
そして、舘は石原軍団を率いた名優・石原裕次郎さんとの思い出についてもトーク。「石原さんってやっぱり大きい人」と今も変わらぬ敬意を込めて語る。さらに、眞栄田の父である俳優・千葉真一さんの話題では、舘が「僕は千葉さんだけはお会いしたことがない」と語り、眞栄田も「父の作品はあまり見たことがない」と正直に告白する。
そこで、当時の映像を交え千葉さんの伝説的アクションの数々をプレイバック。「90メートルの高さで宙吊り」「走行中の機関車に飛び移る」など、命懸けの超人的シーンを大公開。舘も「千葉さんのあのアクションはすごい」とうなる。
【番組カット】初恋の人登場？笑顔を見せる舘ひろしと眞栄田郷敦
「石原裕次郎新人賞」を受賞した経験のある眞栄田は、石原プロモーションにかつて所属した舘について「いろいろ学びました」と語る。舘も眞栄田を「僕の推し」と紹介するなど、まるで“師弟コンビ”のような2人。今回はさまざまなエピソードを交え、2人の半生を紐解いていく。
アメリカ・ロサンゼルス生まれの眞栄田は、中学進学を機に日本へ帰国。吹奏楽部でサックスに熱中し、「中学2年生くらいから『プロを目指したいな』と思っていた」と語るほどのめり込んでいたという。地元の楽器店の店主からは「郷敦のことを“怖い”って言う子もいたけど、実際はただの不器用」「かわいいやつでした」との証言が届く。そして、スタジオには眞栄田の“初恋の人”がサプライズ登場。ほろ苦い別れの思い出があるという“真相”が明かされる。
舘が石原軍団入りのきっかけとなった伝説のドラマ『西部警察』のド迫力シーンも続々登場。シリーズ通算で使用火薬4.8トン、壊した車両4600台以上、最終回の総制作費は3億円超えだという当時の映像を交えながら、舘が撮影裏話を語る。
そして、舘は石原軍団を率いた名優・石原裕次郎さんとの思い出についてもトーク。「石原さんってやっぱり大きい人」と今も変わらぬ敬意を込めて語る。さらに、眞栄田の父である俳優・千葉真一さんの話題では、舘が「僕は千葉さんだけはお会いしたことがない」と語り、眞栄田も「父の作品はあまり見たことがない」と正直に告白する。
そこで、当時の映像を交え千葉さんの伝説的アクションの数々をプレイバック。「90メートルの高さで宙吊り」「走行中の機関車に飛び移る」など、命懸けの超人的シーンを大公開。舘も「千葉さんのあのアクションはすごい」とうなる。