施設の一角に肩を落としたようにたたずむ車椅子の女性。上半身は裸。女性は特養老人ホームで入浴介助を待っているところだ。

【写真】お話を聞いたUビジョン研究所の本間郁子理事長

老人ホームでいやがらせ

「周りから見られないためのカーテンがあるのに閉めずに放置。女性は手で胸を隠していました。認知症の方でしたが、今の自分の状況が“恥ずかしい”と認識しているということ。しかし、とにかく数を早くさばくためにこんな状態にしているのです。人間の尊厳を無視した虐待です」

そう話すのは、公益財団法人「Uビジョン研究所」の本間郁子理事長。同研究所は、2006年より高齢者生活施設の認証・評価機関として活動を行っている。冒頭はある特養ホームで行った調査により発見された“現場”だ。

今年4月、また10月にも老人ホームでの（元）職員による入居者の殺害事件が相次いでいる。このような事件は近年増加している。

「殴る蹴る、熱湯のシャワーをかけるといった身体的虐待だけでなく、おむつ交換をしない、介助の求めを無視、呼び出し用の『コール』を使えないようにするといった心理的・精神的虐待などが主だったものになります」（同・本間理事長、以下同）

虐待の動機は……。

「“ストレス”や“イライラして”というものが多い。発生した時間帯で見ると、深刻な虐待の多くは夜間。職員の数が少なく、1人で20人を見るという状況の施設もある」

暴言や暴力をはたらくのは職員だけではなく、逆の場合も。

「虐待が死に至ったケースの裁判で、“職員は心身共に追い込まれていたことを考慮する”という判断で求刑より懲役年数は短縮、執行猶予がつきました」

職員は日常的に入居者から暴言・暴力を受け、同僚や上司に相談したが対応してくれなかったという主張が認められた形だ。施設職員のケアが十分でない結果、最悪の悲劇を迎えてしまう。

施設選びで重要なポイント

利用者視点で施設の内情はいかんともしがたいが、ひどい施設を避けるには……。

「ホームページで立派な理念を掲げている施設が虐待を行っていたケースもあります。ぜひ施設を見学してください。終末期医療の体制などを聞いてみる。そして何より職員と入居者がどのように接しているか見てください。

例えば食事。嚥下(えんげ）機能が低下している方が多いので、ムース食でも彩りがあるような目で楽しめる食事にしてくれているのか、それをちゃんと嚥下に合わせて食事介助しているのか」

その際、入居者の容姿も見てみるとよいという。

「食べこぼしなどをそのままにしていないか、洋服が清潔かどうか、髪がボサボサになっていたりしないか、爪やヒゲが伸びすぎていないか。人としての基本的な尊厳が守られているかという部分です」

施設の環境については、

「花や飾りつけなど、施設内で季節感のある空間にしているか。部屋は収容所のようになっていないか。においやトイレなど、自分が入居者だったらどう思うか?は大事な視点です」

終のすみかで悲劇が増えてしまっている悲しい現状……。

「人生最期の選択が空いていれば入るといういわば“ギャンブル”になってしまい、そこで虐待受けるなどということがあってはなりません。虐待が増えている実態をまず知ること。そして長生きするほど多くが認知症になりますが、認知症になってから施設を選ぶことはできません。

特養ホームの運営費はそのほとんどが税金と介護保険料です。自分のお金が使われ、親を入れる、いつかは自分も入るかもしれない施設なのですから、そこで起きている問題を、多くの人が“自分のこと”と捉えてもらいたいと思います」

他人事ではない。