今月３日までに長野県内で発生した山岳遭難は３４８件、３８２人にのぼり、件数・人数ともに過去最多だった昨年１年間（３２１件、３５０人）を上回っていることが、県警山岳安全対策課のまとめでわかった。

北アルプスでの発生が全体の６割を占め、昨年から急増。遭難者の約半数は６０歳以上だった。死者は４８人で遭難者全体の１割強を占めた。

同課によると、山岳遭難は、登山者が集中する７〜９月の夏から秋シーズンにかけて増加。先月５日時点で件数３２５件、人数３５８人と昨年１年間を上回り、その後も遭難が相次いだ。

山域別の発生状況でみると、北アルプスの２１１件が最も多く、その他の山岳の６７件、八ヶ岳連峰の３５件などが続いた。北アルプスだけで全体の６１％を占めており、昨年の１５７件（４９％）から大幅に増加している。

遭難の形態では「転落・滑落」が９３件と最も多く、「転倒」８７件、「疲労凍死傷」５７件と続いた。

遭難者の年齢別では、６０歳代以上が１８８人と全体の４９％を占めた。

同課によると、技量不足や軽装、準備不足による登山による遭難をはじめ、高齢者が自らの体力の衰えを自覚せず登ってしまい、体調不良などになるケースもみられたという。

長野県警、救助動画で注意喚起

長野県警は、山岳遭難の危険性や救助活動の実態を知ってもらおうと、ユーチューブの「県警公式チャンネル」で実際の救助活動の様子を公開している。

「奇跡的に木に引っかかり最悪の事態は免れた…」。今年７月、長野市の戸隠山の難所「蟻（あり）の塔渡り」（標高約１９００メートル）で断崖絶壁を滑落した女性を救助する様子を配信した動画にはこうタイトルがつけられている。動画は約３分で、再生回数は約９万８０００回に上る（６日時点）。

女性は四つんばいの体勢で蟻の塔渡りを進み、下り傾斜で後ろ向きになろうとしたところ、滑落。約２メートル下の木に引っかかり、助かったものの、首などにけがをし、自力で歩けなくなった。女性は滑落した原因について、山岳遭難救助隊員に「自分で足を下に下ろしたつもりが、滑ったんだと思う」と説明している。

県警によると、注意喚起のため、救助の様子や対策を呼びかける動画は２０１９年から投稿を始めた。県警ヘリが出動する際に、記録用に救助隊員が装着しているカメラで撮影した映像のうち、著名で人気のある山域などで発生した遭難の救助の様子を救助された人の許可を得て公開しているという。県警山岳安全対策課は「今後も動画の投稿を続ける。山岳遭難は人ごとではない。動画も参考にし、準備不足のないようにしてほしい」と呼びかけている。