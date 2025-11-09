岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
9日午後5時49分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。
現在、津波注意報が発表されています。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
八幡平市 滝沢市 紫波町
矢巾町 一戸町 宮古市
普代村 野田村 花巻市
八戸市 東北町 おいらせ町
階上町
□宮城県
登米市 石巻市
□秋田県
大仙市
■震度1
□岩手県
二戸市 雫石町 岩手町
久慈市 山田町 北上市
遠野市 一関市 奥州市
西和賀町 釜石市
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 三戸町 五戸町
田子町 青森南部町 青森市
平内町 むつ市
□宮城県
気仙沼市 栗原市 大崎市
色麻町 宮城加美町 宮城美里町
松島町 利府町 大河原町
丸森町
□秋田県
横手市 仙北市 秋田美郷町
潟上市 三種町 井川町
秋田市 由利本荘市 にかほ市
大館市 鹿角市
□山形県
酒田市 村山市 中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。