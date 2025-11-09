TBS NEWS DIG Powered by JNN

9日午後5時49分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
八幡平市　滝沢市　紫波町
矢巾町　一戸町　宮古市
普代村　野田村　花巻市

□青森県
八戸市　東北町　おいらせ町
階上町

□宮城県
登米市　石巻市

□秋田県
大仙市

■震度1
□岩手県
二戸市　雫石町　岩手町
久慈市　山田町　北上市
遠野市　一関市　奥州市
西和賀町　釜石市

□青森県
十和田市　三沢市　七戸町
六戸町　三戸町　五戸町
田子町　青森南部町　青森市
平内町　むつ市

□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
色麻町　宮城加美町　宮城美里町
松島町　利府町　大河原町
丸森町

□秋田県
横手市　仙北市　秋田美郷町
潟上市　三種町　井川町
秋田市　由利本荘市　にかほ市
大館市　鹿角市

□山形県
酒田市　村山市　中山町

