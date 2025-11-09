目に見えるたばこの煙の予防だけでは、まだ緩い「スマートに嫌煙を知らせる方法」

嫌煙マークが欲しい。

一方通行でない、対面通行の狭い道。高齢者ドライバーとすれ違う時に思うことがある。

対向車の様子を見て、こちらが道を譲った方がスムーズにすれ違うことができるだろうと予測する時があります。又はその逆、こちらが優先して前進した方が、お互い難を凌いですれ違える場面もある。

どちらにせよ、概して高齢者ドライバーは、道を譲るということに疎いのか？否、譲る気持ちがあっても、停車して待つ余裕がないのか？

要するに判断力が劣ってしまう。

致し方ないことだけど・・・。

咄嗟の判断から派生する瞬発的運動は、筋肉に動けと指令を伝える神経がしっかりしている必要がある。

【高齢者運転免許更新(案)】

後期高齢者(満75歳以上)となったら、全員一端免許を「返納」する。

諸事情あって、これからも免許が必要な人は、現行よりも細かいチェック項目、特に認知能力の確認をクリアしたら免許が再交付される制度に改正する。

将来私もこの案に該当する年齢に達する。審査結果がどう出ようとも、生きていくために「備えよつねに」の気持ちで構えています。

一般道を運転していると、様々な事情を抱えた人たちがハンドルを握っています。状況判断とそれに似合う運転技術には差があります。相手のハンディキャップに対して、暗黙の了解があること。余計な苛立ちを抑えることができるでしょう。

現在自動車運転の初心運転者，高齢運転者，聴覚障害者，身体障害者には専用の標識がある。車のボンネットや後部に貼り付いている、あれですよね。

特に初心者マークは、あらゆる業務に携わる「新人さん」を象徴するような使い方も散見されます。それだけ世に浸透しています。

そのマークのおかげで、お互いに思いやりの気持ちになる。自動車事故を未然に防ぐための穏やかな配慮です。

どの業界でも働き手がなかなか確保できない。

「女性の社会進出」なんて言葉は言い古された。６０歳を過ぎても嘱託・委託業務を引き続き携わる。６５歳定年制を敷いている企業もある。

性別や年齢はどうあれ、高齢者も経済活動はもちろんのこと、社会参加しているからには、自分の意思はしっかりと知らせることは大事なことだ。