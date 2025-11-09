9日午後5時すぎ、岩手県で震度4を観測する地震があり、気象庁は岩手県の沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さは1メートルです。海岸や川の河口から離れて近づかないようにしてください。

気象庁によりますと午後5時3分ごろの地震で震度4を観測したのは、岩手県盛岡市、矢巾町、宮城県涌谷町です。

さらに東北地方の広い範囲で震度3の揺れを観測しています。

震源地は三陸沖。地震の規模を示すマグニチュードは6.7、震源の深さは10キロでした。

この地震で気象庁は岩手県の沿岸に津波注意報を発表しました。

予想される津波の高さは1メートルです。すぐに津波が来ます。海岸や川の河口から離れて近づかないようにしてください。

午後5時39分に岩手県大船渡港で10センチ、午後5時37分に岩手県宮古港で数センチの津波が観測されています。

津波は繰り返し押し寄せてさらに大きくなる恐れがあるため津波注意報が出ている間は十分に注意が必要です。

三陸沖では今月に入って、地震が相次いでいて9日も午前6時台と7時台に震度3を観測する地震がありました。

震源付近では午後5時すぎの地震以降も地震が相次いでいるため今後の地震活動にも注意が必要です。