◇MLSカップ・プレーオフ イースタンカンファレンス1回戦 第3試合 インテル・マイアミ 4-0 ナッシュビルSC(日本時間9日、チェイス・スタジアム)

インテル・マイアミはエース、リオネル・メッシ選手が2ゴール1アシストの活躍でナッシュビルを下し、イースタンカンファレンス準決勝へと駒を進めました。

ここまでナッシュビルと2試合を戦い1勝1敗としていたインテル・マイアミ。勝利したチームが準決勝進出という状況で、前半10分にメッシ選手が躍動します。得意のドリブルでペナルティアークに進入。そのまま左足で狙いすましたシュートを放ち先制に成功します。

前半39分にもメッシ選手は、左サイドを駆け上がった味方からエリア中央でパスを受け、無人のゴールへ流し込んで追加点。後半28分にもメッシ選手が起点となって得点が生まれると、その3分後の後半31分には味方へ絶妙なスルーパスを供給します。パスを受けたタデオ・アジェンデ選手は巧みなループシュートで得点を決め、4-0で勝利しました。

インテル・マイアミは昨季レギュラーシーズンのイースタンカンファレンスで首位となり、MLSカップ制覇が期待されたものの、プレーオフ1回戦で敗退していました。今季はメッシ選手の活躍で、その雪辱を果たしました。今季のMLS王者を目指す戦いはまだまだ続きます。