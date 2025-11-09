15日に京都で行われる「第60回デイリー杯2歳S」（G2、芝1600メートル外回り）は毎年、素質馬がそろう出世重賞。過去10年の勝ち馬ではその後、4頭がG1馬となっている。23年の勝ち馬ジャンタルマンタルは続く朝日杯FSを制し、無敗3連勝で2歳マイル王に輝いた。

18年にアドマイヤマーズで当レースを制している友道厩舎が期待馬を送り出す。東京マイルでデビュー勝ちしたアドマイヤクワッズだ。中団外めで脚をためながら直線、ゴーサインを出されるとグイグイ伸びて差し切った。上がり3F33秒3はメンバー2位を0秒6も上回り最速。2、3着馬が前々で粘り込む流れで結果を出したあたり、重賞級の能力を感じさせた。中間はテンションを考慮しながら順調に調整。京都外回りで持ち前の末脚を発揮する。

実績面で注目を集めるのは中京2歳Sを制したキャンディード。中団追走から先に抜け出した断然人気のスターアニスを目標にして首差、差し切った。3着馬に1秒1差をつけ、2走目でパフォーマンスを大きく上げた。1F延びてマイルでも対応できそう。

ジャンタルマンタルと同じ高野厩舎からグッドピースが参戦。中団で脚をためて直線、外に出されると追われるごとに伸びて突き抜けた。祖母が02年スプリンターズS、03年高松宮記念を制したビリーヴ。この馬も相当な素質を秘めている。エイシンディードは函館2歳Sを9番人気で逃げ切った。今回は2F延長がポイントとなる。