45歳・押切もえ、“カラバリ買い”のユニクロお気に入りアイテムで秋冬コーデ紹介「魅せ方がプロ」「ユニクロの着こなし世界一」
モデルの押切もえ（45）が9日、自身のインスタグラムを更新。『UNIQLO（ユニクロ）』で購入したお気に入りアイテムを紹介した。
【動画】「魅せ方がプロ」“カラバリ買い”のユニクロお気に入りアイテムで秋冬コーデを紹介する押切もえ
「『季節の始まりはまずUNIQLOへ行く』と、ラジオでもよく話していますが」と切り出し、「寒くなってきたので、先日ユニクロでニットを新調してきました」と報告。
「やわらかな着心地が、やっぱりいいなぁ」「寒がりな私は冬にニットの重ね着もするので、着膨れしない生地感にも感心しちゃいます」と購入したお気に入りアイテムの商品名は「メリノリブタートルネックセーター」。「普段のカジュアルスタイルから、ややきちんとしたシーンにも使えるベーシックカラー3色をセレクト」と色違いで3着買ったことを明かした。
投稿では、それぞれのカラーに合った着こなしを動画で紹介。「BLACKにはパールを、WHITEにはストールやジャケット、サロペットを合わせて」とカジュアルながらも洗練された“大人コーデ”を披露している。
ファンからは「素敵」「魅せ方がプロです」「ユニクロの着こなし世界一」「ずっと見てられる」「どの色も似合ってて素敵です」「ブラックにアクセ似合う」などの声が寄せられている。
