ＮＨＫ杯で４位と健闘した、ペアの“ゆなすみ”こと長岡由奈、森口澄士組（木下アカデミー）が大会から一夜明けた９日、ＮＨＫのエキシビション中継で応じたインタビューのやり取りがＳＮＳで話題になった。

２人は互いの好きなところをボードに書いて披露。森口は長岡について「全部！」と特大ビックリマークをつけて書き「たまにおいしいものを差し入れしてくれるところ、この前の東日本選手権のときも、茨城の栗の生大福をいただいて。ちょっと体調悪かったから元気が出てうれしかった」と明かした。

一方の長岡は森口について「コミュニケーション能力の高さ」と記し「すみ君は海外の人でもすぐに話しかけて何の疑いもなく輪を広げる。それによって得る学びもあるので素晴らしいなと思っている」と説明した。

逆に意地悪な質問として「ここは直してほしいところ」と聞かれると、森口は「真面目すぎてたまに冗談を本気でとられるところ」と指摘。長岡は「すみくん、関西人だから冗談を言うんですが、私が真面目にとらえちゃって、ん？となるときがある」と弁解した。

一方、長岡は「にんにく料理がたぶん、すみくん大好きで、たまに、う？となるときがあるかな」と指摘。森口は「食生活に気をつけます」と恥ずかしそうに話した。

このやり取りに、ＳＮＳ上では「ゆなちゃんの全部が好きなすみくん尊すぎん？」「ゆなちゃんの『全部好き』って言えるすみくん推せる」「すみくんわかるよ、ゆなちゃんはいい子だもんな」と森口の男気に共感のコメントが。「ゆなすみのインタビュー笑った 森口くんどんまい」「ゆなすみのトークコーナーとても面白かったです」という感想もあった。