¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡¡ÍèÇ¯£±¡¦£´¥É¡¼¥àÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¡ÖÊ¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Îà¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼á¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¸¡Ë¤¬Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£¹Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥«¥À¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡£¸½ºß¤Ï£Á£Å£×Åý°ì²¦¼Ô¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¸Æü¤Ë¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ°¦ÃÎ¡¦°Â¾ëÂç²ñ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¡¢°úÂà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÈè¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤¾¡¢¤³¤Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ²¿ÅÙ¤âÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¹¥Å¨¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££Á£Å£×¤Ç¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆË½¤ì¤Þ¤ï¤ë¥ª¥«¥À¤ÏÅÐ¾ìÄ¾¸å¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¡££²£°£±£µÇ¯£±£±·î¤ËÅ·Î¶¸»°ìÏº¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÅ·Î¶¤µ¤ó¤È°úÂà»î¹ç¤·¤¿»þ¤Ï¡Ø¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÊ¿À®¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤òÅÝ¤¹¤Î¤Ï¼ê¤´¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡°Â¾ëÂç²ñ¤Ç¤ÏµìÆþ¾ì¶Ê¤Î¡Ö£Ò£Á£É£Î¡¡£Í£Á£Ë£Å£Ò¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦³°Æ»¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ª¥«¥À¤Ï¡Ö¥¨¥â¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºòÆü¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È¡£¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê£Á£Å£×¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡££Á£Å£×¤Ç¤Ï¹¥¤ÊüÂê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤â¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¶âÅª¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ó¤Ê£Á£Å£×¤ÇËÍ¤¬¤³¤Î£²Ç¯¼å¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÈÖÅöÆü¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î»Ñ¤ÇÎ×¤à°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤ÎºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¢¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡£ËÜÅö¤ËÃª¶¶¤µ¤ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢£Á£Å£×¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃª¶¶¹°»ê¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï¡Ê£²£°£±£¶Ç¯£±·î£´Æü¤Ë¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃª¶¶¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç³§¤µ¤ó¤òµã¤«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¡£°úÂà¤¬¤µ¤ß¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¥«¥À¤ä¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¤Î»þÂå¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÀï¤¤¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£