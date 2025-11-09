強固なシャシーを活かしたミケロッティのボディ

ブリティッシュ・モーター・コーポレーション（BMC）へ対抗するため、1950年代末にスタンダード・トライアンフの技術者、ハリー・ウェブスター氏が生み出したのが、バックボーンフレームの新しいシャシー。アウトリガーを備え、軽量・強固だった。

サスペンションは、前がダブルウイッシュボーン式で、コイルスプリングとダンパーが支えた。リジットアクスルが一般的な時代に、後ろも独立懸架式のスイングアクスル。ステアリングラックは、先進的なラック＆ピニオン式が採用された。



トライアンフ・ヘラルド（1959〜1971年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

スタイリングを担当したのは、ジョヴァンニ・ミケロッティ氏。丈夫なシャシーを活かし広いガラスエリアを与え、初心者でも運転しやすいボディが生まれた。派生ボディの展開も容易で、サルーンの他にコンバーチブルやバンも提供されている。

他方、英語のスタンダードという単語は、「高水準の維持」から戦後に「基本的」といった意味へ変化。スタンダード・トライアンフは、ブランドイメージを理由にトライアンフのみの名称へ改められた。

運転へ夢中になれる 現在の交通にも問題なし

1959年に発売された、トライアンフ・ヘラルドの4気筒エンジンは、当初の948ccから最終的には1293ccへ拡大。高速道路の巡航も、余裕でこなせる能力を得るに至った。

1970年代を意識したフォルムは、シャープなボンネットラインが特長。車内にはカーペットが敷かれ、ヒーターも標準で装備した。シートは座面高を変えられ、ステアリングコラムは前後方向にも調整可能。高級感溢れる内装も魅力といえた。



トライアンフ・ヘラルド（1959〜1971年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

当時の試乗レポートでは、タイトコーナーで不意に浮き上がるリアタイヤの挙動が批判されている。今でも、攻め込んだ旋回中の強いブレーキングは避けた方が良いだろう。それでも、日常的な速度域での安全性や扱いやすさは高く評価された。

運転へ夢中になれる楽しさを秘めた、ヘラルド。特に後期型の12/50や13/60では、現在の交通にも問題なく交われる。ステアリングの反応は正確で、乗り心地も悪くない。小回りは良く利くが、フロントタイヤをすり減らせるのでご注意を。

オーナーの意見を聞いてみる

「母のトライアンフで自分は運転を覚えたのですが、彼女は窓を突き破って自宅へ突っ込む事故を起こしたんです。学校から戻ると、クルマはヘラルドになっていました」

「あだ名はジャシー。ボディカラーが、ジャスミン・イエローだったからでしょう。それ以来、母の愛車として地元では広く知られていました。父も、晴れた日にはソフトトップを開いて近所を徘徊していましたね」。と振り返る、スー・フランクリン氏。



トライアンフ・ヘラルド（1959〜1971年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

「わたしが譲り受けたのは、1986年。その頃はサルーンのトライアンフ・スタッグを所有していて、乗る機会は限られました。現在はトライアンフ・スポーツ・シックス・クラブに入会し、20年ほど地元の活動に関わっています」

「ドライブトレインなどはオリジナル。ボンネットは父が磨き込みすぎたので、再塗装しました。ソフトトップはモヘア。オリジナルの内装へマッチする、ベージュのカーペットを敷いています」

英国で掘り出し物を発見 トライアンフ・ヘラルド・サルーン（英国仕様）

登録：1969年式 走行：8万7000km 価格：9995ポンド（約204万円）

2016年にレストア済み。エンジンは1493ccで、マフラーはステンレス製へ交換され、ディスクブレーキも組まれている。現在の交通環境へ、問題なく馴染めるはず。





再塗装の仕上がりは高く、ワイヤーホイールが美しい。シートはオリジナルで、カーペットは新品。これまでの整備履歴が残る他、近年の整備に関しては領収書もある。

トライアンフ・ヘラルド 13/60（英国仕様）

登録：1970年式 走行：13万5000km 価格：5950ポンド（約121万円）

ラセット・ブラウンのボディにタンのインテリアが調和した、後期型。全体的に状態は良く、塗装も美しい。クラッチとブレーキは最近リフレッシュ済み。インテリアは過去に新調され、モトリタ社製のウッドリム・ステアリングホイールが組まれている。

エンジンルームの見た目は少々くたびれているが、調子は良いという。そこまで安いわけではないが、手を出しやすく、普段使いにも対応するはず。

購入時の注意点や弱点、スペックは、トライアンフ・ヘラルド UK版中古車ガイド（2）にて。