【爆笑必至】父が思わず「昭和か！」と突っ込んだ息子の予想外のリアクション！3万人が共感した「伝統の後継者」の姿【ママリ】

「昭和か」父が思わず突っ込む息子のリアクションに3万いいね

ご紹介するのは犬犬(@inu_eat_inu)さんが投稿した漫画です。家族の口癖はどんなものがありますか？一緒にいると、気が付くとその口癖が移っていることは、よくありますよね。大人の口癖をわが子が言っているのを見ると、ほっこりしませんか？





投稿者の犬犬さん。わが子の意外な発言は、実は妻の口癖だったようです。どんな口癖なのでしょうか。ほほ笑ましいエピソードをごらんください。

©inu_eat_inu

本日の育児漫画です 妻がよく言う

「ガーン」というわが子。どうやら犬犬さんの妻の口癖のようです。お子さんも日々聞いている中で「ガーン」の使いどころをマスターしたのかもしれません。



この投稿に「よく聞いているんですよね」「ガビーンも教えたい」などのリプライが寄せられました。子どもがちょっと古い言葉を使っていると、家族の口癖が移ったのかな、とほっこりしますよね。かわいらしい投稿でした。

母から娘へ、受け継がれる育児風景に8000いいね

ご紹介するのはSan🐝👶(@pompoco37)さんの、思わずグッと込み上げてくる素敵な投稿です。育児中「自分がしてもらったことを、わが子にもしてあげたい」と思うことはありませんか。San🐝👶さんが投稿していたのは2枚の写真。それはそれぞれ母と娘、そして母になった娘とその子どもを写したもので…。

©︎pompoco37

©︎pompoco37

母から娘へ、娘から孫へ

母にしてもらってたことを今度は自分が母として息子にしてるの泣ける🥲

1枚目は母と娘、2枚目は娘と孫の写真です。同じように寝転がってアルバムを眺める姿がそっくりですよね。まさに親から子へ、そしてまたその子どもに、愛が受け継がれる様子です。



この投稿に「愛おしい後ろ姿」や「このなにげない瞬間を記録に残している撮影者にも拍手」というリプライがついていました。何気ない日常の写真は貴重で思い出深いですよね。写真に写る2人だけでなく、撮影者の愛も感じる写真にグッときます。日常の何気ない姿を残す良さに気づかせてくれる投稿でした。

ドライアイスの煙に警戒！3歳児が怖がる理由に12万いいね

ご紹介するのは、ゴンゾウR4(@R453374510)さんのほほえましい投稿です。子どもに昔話を読んであげたり聞かせてあげたりすると、一生懸命聞いていますよね。大人の私たちも、親に聞かせてもらった記憶が、未だに残っている方もいるのではないでしょうか。純粋な子どもたちは、現実世界には存在しない不思議なものやできごとを、驚くほど自然に受け入れます。



ゴンゾウR4さんの3歳息子さんは、ドライアイスの煙を見たとたん、昔話のあるシーンが思い浮かんだようで…、愛らしくてたまらない行動をとりました。

©R453374510

ドライアイスの煙を見て

『おじいちゃんになっちゃう』と

手で顔を覆う三歳児

小さな手で顔を覆う姿が、なんてかわいいのでしょう。皆さんは、息子さんが思い出した昔話が、何だったのか分かりますか？「浦島太郎」のお話で、玉手箱を開けたら中から煙がモクモクと出て、おじいさんになった場面です。ドライアイスの煙が顔に当たらないように、手で覆ったのでしょうね。



この投稿には「かわいすぎませんかね、最高です」「すでに危機管理能力が」「おじいさんになってもきっとかわいい」などのリプライが寄せられていました。



子どもの純粋で素直な一面がそのまま表れていて、愛おしくなりますね。3歳息子さんがおじいちゃんになるまで、まだまだ時間がかかりますが、これからも健やかに育ってほしいです。かわいくて純粋な姿に心が癒される投稿でした。

