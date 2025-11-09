お笑いコンビ「納言」の薄幸（32）が8日深夜放送のテレビ東京「深夜の金欲 乙女の会」（土曜深1・25）に出演。同棲していた元カレに家賃をだまされていたことを明かした。

薄はお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子、タレント・渋谷凪咲とともに“乙女のお金事情”についてガールズトークを展開。「お金の失敗談」について聞かれると、「私二十歳くらいの時に同棲してたんですけど、元々彼氏が住んでいる家に後から転がりこむ形で同棲スタートして」と語り出した。

「家賃が8万って聞いてたんで、毎月4万円ずつ払ってたんですけど」と回想。ある日、更新のお知らせの書類が届き、彼氏が不在だったため見たという。「しっかり家賃6万って書いてあったんですよ」と家賃を多く払っていたことが判明したと明かした。

スタジオで悲鳴が上がる中、「細かっ」と大久保。「ちっちゃな取り方が嫌だ。（元カレの）何が良かったんだろうね」と続けた。

これに対し、薄は「バイトリーダーだったんで、当時の」と打ち明け、「ジョッキ12個持てるんですよ」とバイトリーダーだった元カレの特技を紹介して、笑いを取っていた。