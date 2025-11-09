マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が9日、新潟県・中越高の学生へ指導を行いました。

自らバットを握ってノックを行うなど、学生とともに汗を流したイチロー氏。練習後には、学生からの感想を受けてアドバイスを送るシーンが見られました。

中でも、「上手くなるためには、イメージを形にできる能力(が必要)」と伝授。

「頭に描いている形を体現できる能力が高くないと。例えば、ものまねが上手い人はそれを持っている。なにかの形をまねてみることがすごく大事なことで、そこにヒントがあるケースが結構ある」と話しました。

さらに、試合前の短い準備時間を想定し、「時間の制限が相当あるので、体を短い時間で作る能力もほしい」とコメント。

「僕はそれをすごく意識していた。時間をかけないと体ができない人はゲームに入っていけない。目が覚めるころに終わってしまう。体ができるころに終わってしまう。僕はインスタントラーメンみたいにあっという間に体ができる。それを現役時代、特にアメリカに行ってから常に頭に入れていた」と自身の体験を持ち出し、球児へ伝えました。