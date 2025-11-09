「お金持ちが多そう」と思う東京都の市（23区以外）ランキング！ 2位「武蔵野市」、1位は？【2025年調査】
街を歩いていると、「この街にはお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 整った街並みや落ち着いた住宅街、高級感のあるお店など、さまざまな要素から“豊かさ”を感じる瞬間があります。では、多くの人が思い浮かべる“お金持ちの街”とは、どこなのでしょうか。
その中から、東京都の市（23区以外）で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：武蔵野市／64票東京都のほぼ中央に位置し、吉祥寺駅周辺は商業地として人気が高く、住みたい街ランキングでも常に上位にランクインする場所です。井の頭恩賜公園などの豊かな緑に恵まれ、落ち着いた住宅地と洗練された商業エリアが共存しています。都心へのアクセスも良く、良好な住環境が整っていることから、高い生活水準を求める富裕層が多く住んでいるというイメージがあると考えられます。
回答者からは「吉祥寺を中心におしゃれな街並みが広がり、住環境や教育環境が良いため、裕福な人が多く住んでいる印象があるから」（30代男性／富山県）、「高級住宅街が多く、裕福層が住んでいるイメージがあるから」（30代女性／石川県）、「緑豊かで落ち着いた環境でありながら、都心へのアクセスが良い点が、富裕層に支持される理由の一つです。特に、井の頭公園周辺などが金持ちエリアとして知られています」（60代男性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：八王子市／75票多摩地域の西部に位置し、中核市に指定されている大規模な市です。古くから交通の要衝として栄え、現在もJR中央線、京王線などが乗り入れ、多摩地域の中心的な存在の一つ。大学が多く文教都市としての側面も持ち、郊外には自然も豊かです。市の規模の大きさや、活気ある中心部のイメージから「お金持ちが多そう」という印象を抱かせていると考えられます。
回答者からは「大学や美術館があるから」（60代女性／茨城県）、「八王子市は東京のベッドタウンでありながら商業や教育施設も充実。高級住宅街や歴史ある邸宅も点在し、通勤層や地元企業の経営者など裕福な人が住んでいそうに感じる」（20代女性／東京都）、「芸能人でも住んでそう」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)