『星のカービィ』×「ファミマ」コラボ商品を発売前に食べてみた！ ゴロゴロ果肉入り蒸しパンが超ジューシー
「ファミリーマート」は、11月11日（火）から、『星のカービィ』とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、全国の店舗で開催。今回クランクイン！トレンドは、特別に“くいしんぼうのカービィ”をモチーフとしたコラボ商品6種を発売前に試食させてもらったのでレポートします！
【写真】果肉ゴロゴロでジューシー！ 「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」食べてみた
■見た目はもちろん味も抜群！
今回開催される「カービィたちの超まんぞくフェス」は、“くいしんぼうのカービィ”をモチーフとしたコラボ商品の販売や対象商品を購入すると限定オリジナルグッズがもらえる企画を展開するキャンペーン。コラボ商品は、『星のカービィ』の世界観を表現したパン、寿司、ドリンクなどがラインナップにそろいます。
まずチェックした「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」は、ロールパンにオムレツ、スクランブルエッグ、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを挟み、カービィが空を飛ぶ時に使用する“ワープスター”をイメージした星型のチーズをのせて仕上げたサンドイッチ。フワフワたまごやシャキシャキのグリーンリーフなど、いろいろな食感が楽しめる満足感のある一品です。
個人的イチオシは、カービィフェイスの焼き印がかわいらしい「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」。りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごがたっぷり練り込まれた贅沢なパンで、一口食べるとシャクッと歯切れの良いりんご果肉からジューシーな果汁があふれ出てきます。
また、カービィが生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージしたユニークなパッケージが目を引く「カービィのすいこみ生ハム寿司」は、酢飯の上に塗られたオニオンマヨソースの酸味と生ハムのほど良い塩味が相性抜群でおいしく、食べる手が止まらなくなりました。
ムギュッとほっぺたをくっつけたカービィとワドルディがキュートな「カービィのきのこクリーミースープ」は、お湯を入れて混ぜると濃厚なきのこ風味のスープが完成する、忙しい朝にもぴったりなカップスープ。星型のかまぼこを散りばめた楽しい見た目にテンションも上がります。
それから「星のカービィ クリーミートマト味ヌードル」は、トマトとチキンがベースのクリーミーなスープにウェーブ麺が絡む新感覚のカップ麺。トマトとチキンの旨みが溶け込んだスープは飲み干したくなるやみつき感がたまりません。残ったスープにご飯を追加してリゾット風にするのもおいしそう…。
最後に紹介する「しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク」は、別添のしゅわもこの素を混ぜると、泡がもこもこ出てくる不思議なドリンクで写真映えも間違いなし！ しゅわしゅわもこもことした不思議な食感の泡とプルプルのりんごゼリードリンクは甘さ控えめ。リフレッシュしたい時にもオススメです。
ちなみに、期間中に対象のお菓子を購入すると「オリジナルスプーン」が全4種類からいずれか1個もらえるプレゼントキャンペーンなども実施されます。
『星のカービィ』の世界観をグルメやグッズで存分に堪能するのはいかがでしょう？
