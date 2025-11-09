¡Ö3¿Í¤Ç¸ì¤êÌÀ¤«¤·¤¿Ìë¡¢¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¶¦±é¤Îº´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤È¤Îà¼«»£¤ê3¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤ËÌÜ¤«¤éÇ®Åò¤¬¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¡¢½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô2¿Í¤È¤Î¼«»£¤ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ïº´Æ£¹À»Ô¤¬Ê±¤¹¤ë¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¢»³²¦¹ÌÂ¤¤Î¶¥ÇÏ»ö¶ÈÉôÀìÇ¤Èë½ñ¡¦·ª¿Ü±É¼£¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»³²¦¤Î±£¤·»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÄÇ¯¡¦Ãæ¾ò¹Ì°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¹õÏ¡¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡¢ËÜÅö¤Ëµ©Í¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£Ï¡¤È¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡£ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£3¿Í¤Ç¸ì¤êÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê³§¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤òÇÒ¸«¤Ç¤¡¢¿´²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ä¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤Æ¥¥ã¥×¥·¥ç¥óÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¾¡¼ê¤ËÌÜ¤«¤éÇ®Åò¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¯¤ó¤È¹À»Ô¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£