「なんとか来年もJ１で戦えます」今季３人目のマリノス監督が涙。３戦連続大勝で史上初の降格を回避「戦術うんぬんより気持ち」
横浜F・マリノスが11月９日、J１第36節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。35分に谷村海那、72分に天野純、90＋２分に植中朝日が得点し、３−０で大勝した。
この結果、２試合を残してJ１残留が決定。クラブ史上初のJ２降格を回避した。
「まず、残留という大きなミッションを達成できてホッとしています。選手、スタッフ、会社の人を含めみんなでこの苦しい状況を乗り越えた、本当みんなの頑張りだと思います」
開幕から超が付くほど大苦戦。今季二度の指揮官交代を経て、かつてプレーしたマリノスを率いる大島秀夫監督は涙を浮かべながら、残留の喜びを噛みしめた。
前々節は浦和レッズを４−０、前節はサンフレッチェ広島を３−０で撃破。３連勝を達成したこの日も90分を通してハードワークを続けた。
「キックオフの笛から終了の笛まで選手全員で戦った、気持ちを出した、魂を出したゲームだったなと思います。戦術うんぬんより、やっぱそういう気持ちが大きく出たかなと思います」
今季は11月30日のセレッソ大阪戦（ホーム）、12月６日の鹿島アントラーズ戦（アウェー）を残すのみ。大島監督は最終盤を戦うにあたり、サポーターへメッセージを発信した。
「なんとか来年もJ１で戦えます。本当、皆さんの力があったからだと思いますし、選手が本当に頑張った成果だと思っています。またちょっと休んでから次の試合に向かって頑張ります」
残留は決まったが、シーズンはまだ終わっていない。より良い形で激動の2025年を締め括れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
