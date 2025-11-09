「日々の鍛錬でしか補えない」黒田監督がFC東京戦後に指摘した“町田の敗因”「選手たちに厳しく追求したい」
2025年11月９日、FC町田ゼルビアが国立競技場でFC東京に０−１と惜敗。押し気味に試合を進めながらも終盤の87分に痛恨の失点を喫した。果たして、敗因は何だったのか。黒田剛監督が挙げたのは「決定力不足」だった。
「試合でのプランはほぼ良い方向に行っていました。ただ、課題である決め切る部分、ここが埋まらないなと。振り抜くシュートもありながらバーの上を越えたりとか、クロスをぶつけてしまうとか、そのクオリティ。個のスキルに尽きると思います。J１のトップを仕留める、トップクラスで通用するスキルに到達しないと、我々がJ１で首位争いをしていくのは厳しい」
その通りである。昌子源のヘディングシュートをはじめ、この日は決定機がなかったわけではない。そこを決め切るか否か。町田の課題はまさにそこにある。
「自ら練習を通してスキルを上げていく。そこに尽きます。そんなことを選手たちに厳しく追求したい。日々の鍛錬でしか補えないことなので。ディフェンスはかなり身を挺して良い試合をしてくれて、中央でのボール回収も良かった。チャンスはありましたので、決め切る力に尽きると思います」
１週間後の11月16日、天皇杯準決勝を再び国立競技場でFC東京と戦う。
「これは我々にとってポジティブなことなので、次はカップ戦。ここでしっかりとリベンジを果たせるよう、しっかりと準備したい」
黒田監督の言葉からは確かな覚悟が感じられた。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
