マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が8、9日両日に新潟・中越高の球児へ指導を行った。高校生指導は20年から6年連続。昨年の母校の愛工大名電（愛知）を含めると通算12校目となった。

8日は、新潟県長岡市の悠久山球場を訪れ、中越と新潟県5校連合チームとの練習試合を視察。試合後は一緒にウォーミングアップをし、中越の選手とキャッチボール。続いて打撃練習を実演した。

9日の2日目。中越高を訪れての指導では、ランニングやキャッチボール、実戦形式の守備練習や、シート打撃、フリー打撃を助言を送りながら見守った。午後は室内練習場に場所を移して、座学で生徒へ1時間以上に渡って、野球観や人生観、技術論、精神論などを伝えた。

生徒からディレードスチールをする際に心がける点を問われ「僕は1回しかやっていない。イバン・ロドリゲスという肩が強いキャッチャーがいて、1個も盗塁を決めていなかった。1個、ディレードで決めたことがある。ディレードは隙を見て、いけることもある。うまかった選手を見ても、野手の動きをよく見ている」と話した。

打撃練習中はケージ裏で、いろいろな生徒の質問に答えた。主将から「主将としての姿」を問われると「主将になったことがないんだよね。WBCの時はそういう立場にあったけど。キャプテンはみんなが見ている。基本的に人は弱いし、さぼったり、今日はやめておこうという気持ちでやめたりする。キャプテンはどういう態度で取り組んでいるのか、見られている。チームメートのみんなが見ている。つらいけどやらないといけない。それが他の選手とは違う。大きな責任がある。それができるからキャプテンに指名されていると思う」と丁寧に話した。

さらに「話す時、人に伝える時に意識していること」の質問を受けると「自分の言葉で話すようにしている。自分から生まれた言葉じゃないと伝えられない。言葉、気持ち、感じたことを表現するようにしている」と答えた。

チャンスをつかむために必要なことを問われると「普段から自分を越えていけるかどうか、トライしているかどうか。日頃から鍛錬していくことが重要。テクニックはないし、地道にそれを重ねていく。あとは常に前向きな人」と語った。チャンスの時の心構えも「普段通りにやりたいけど、無理だから。動きだけは普段通りにやる、それは必ず守ってきた。100％の力なんて出せないと思っているから。リラックスできないし、する必要もない」と話した。