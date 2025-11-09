８日の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に元乃木坂４６の女優・山下美月が出演。自身４度目というフランス・パリを旅する様子が放送され、ちょっとストイックな自身のルーチンを語った。

スタジオでＭＣのお笑いタレントの今田耕司から「家とかで家のルールとかあるの？」と問われると、「全部ルーチン化されてますね。家帰ってきて荷物置く場所とか、服を脱ぐタイミングとか、このタイミングでお風呂を沸かすとか全部決まってて、帰ってきて必ず毎日、１時間掃除するんですよ」と山下。

今田が掃除について「撮影で遅くなった時とかは？」とたずねると、「絶対しますね」と答え、今田を驚かせた。

自身について、「まわりからストイックだとか、まじめだとかおっしゃっていただくことが多々あるんですけど、そんなことはなくて、めちゃくちゃ恥ずかしいんですよ」と話す山下。

ルーチンについて「自分を自由にすることが一番苦手で、だから色んなルールを作ったりとか。仕事でうまくいかなかったとしても、自分、今日掃除したし、私生活の部分で頑張れたからいいじゃんみたいな、自分を大事にするためのルーチン」と語った。