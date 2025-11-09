◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）

伝統のハンデ重賞に１８頭が出走し、９番人気之ミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）が逃げ切って重賞初挑戦Ｖを決めた。５年目の松本大輝騎手＝栗東＝は５度目の重賞挑戦で、うれしい重賞初勝利となった。１７６センチの高身長ジョッキーが初コンビの前走（丹頂Ｓ１着）同様、果敢に先手を奪って、最後まで粘り抜いた。勝ちタイムは２分３０秒２。

１番人気のスティンガーグラス（クリストフ・ルメール騎手）が２着。３番人気のディマイザキッド（岩田望来騎手）はゴール前で伸びてきたが３着だった。

４番人気でハンデ５８キロのボルドグフーシュ（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父スクリーンヒーロー）は、好位から進めるも最後の直線で伸びを欠いて１１着に敗れた。

横山武史騎手（ボルドグフーシュ＝１１着）「調教から乗せてもらって、渋いのは分かっていました。スタート次第のプランで出ないなら後ろからと思っていたけど、今日は自然に出てくれました。無理することなくポジションを取れましたね。ペースが遅くて残られてしまい、この馬自身もラスト５０メートルで一気に疲れてしまいました。ただ、この違う形の競馬が今後のきっかけになればいいですね」

アレクシ・プーシャン騎手（ローシャムパーク＝１２着）「追い切りに乗っていましたが、思ったよりも引っかからず、こういったポジションで折り合って運ぶことができました。最後は休み明けか距離が１００メートルくらい長かったぶんかもしれませんが、この後は良くなると思います」

原優介騎手（ハギノアルデバラン＝１３着）「２回ハミをかむシチュエーションがあり、そこで消耗するところはあったんですが、５２キロだったのでそこは補うことができました。ただ、向こう正面でもっとルメールさん（スティンガーグラス）の後ろに詰めていくべきでした」

北村宏司騎手（サスツルギ＝１４着）「以前に乗せてもらった時と比べると、まだ途中ではありますが、ハミ受けが改善されつつありました。そのぶん促してしっかりと運べたし、ごちゃつかずに運べたのはよかった。もう少しペースが流れてくれたら本当はよかったのですけど、体力があるぶん、最後まで大きく離されずに走ることができました。徐々にいいリズムを取り戻してくれたらと思います」

藤岡佑介騎手（ワイドエンペラー＝１５着）「枠なりにしまいにかける形で運びました。最後はしっかりと伸びているんですけど、今日は相手も強かったですしね」

石橋脩騎手（メイショウブレゲ＝１６着）「前回に乗せてもらった時は前に行かせたんですが、今日ははまるか、はまらないか、という形で競馬をしました。結果に関しては仕方ないが、最後まで気持ちが切れなかったので、こういった形の方がいいと思います」

池添謙一騎手（ショウナンアデイブ＝１７着）「いい位置で競馬ができました。４コーナーを回ってくる時もいい感じだったんですが、最後は馬がやめてしまっているような感じですね。バテているというよりは、馬がやめているような感じです。ちょっとこのところメリハリのない競馬で最後は下がっていってしまっているし、今日もそんな感じになってしまいました」

菅原明良騎手（ギャラクシーナイト＝１８着）「すごく真面目に走ってくれました。そのぶん、１８００〜２０００メートルぐらいが合っているのかなと思います」