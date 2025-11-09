明るい性格が多い？「太陽丘」を持つ人ってどんな人！？【手相の教科書】

『太陽丘(成功の丘)』の意味

「丘」を見る

手のひらには、「丘」と呼ばれる部分があります。わかりやすいところでは、手のひらを見た時にそれぞれの指のつけ根付近のふくらみが「丘」です。

丘は「木星丘」「土星丘」「太陽丘」「水星丘」「月丘」「金星丘」「第一火星丘」「第二火星丘」の８つの丘に分けられ、それぞれの丘には意味があり、その意味を覚えることが手相術をマスターする上でとても重要になります。

手のひらの真ん中部分は少しへこんでいると思いますが、その部分は「火星平原」と言います。手首付近にあり、ちょうど金星丘と月丘の真ん中に位置する場所を「冥王星国」と言います。

なぜ星の名前？ と思う方もいるかもしれませんが、手相学は占星術との関係性が深く、そのため各丘に星の名前がつけられています。また、手は宇宙からのエネルギーを吸収するところでもあるので、星との関連性を一層強めていると考えられます。

【太陽丘】成功の丘

場所：薬指のつけ根部分

意味「成功運・金運・人気運・名声・美的センス・芸術性・信用・想像力・精神性・陽気・幸福運」

この丘が発達している人は、基本的に性格が明るく、人から信頼や人気を得たり愛されるタイプで、幸せな人生を送れます。

太陽のように明るく笑顔で人の心を温かくしたり、人を喜ばせることを心がければ、自然と人気・成功・金運アップにつながります。人や良い運気は明るい所が大好きですからね。

想像力や表現力豊かで美的センスもあり、芸術・文学・音楽の分野で才能を発揮したり、華やかなで脚光を浴びる世界が向いています。

この丘のふくらみが大きく、「太陽線」と呼ばれる縦の線が濃く力強く現れている場合は、金運が強く大成功を収めたり、若くして富や名誉を得る可能性を持っています。

丘の位置

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智