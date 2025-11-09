TBS NEWS DIG Powered by JNN

9日午後5時34分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市とおいらせ町、岩手県の宮古市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、北上市、一関市、奥州市、それに金ケ崎町、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、宮城加美町、涌谷町、宮城美里町、大河原町、丸森町、石巻市、それに松島町、秋田県の井川町と大仙市、山形県の酒田市、遊佐町、村山市、それに中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　おいらせ町

□岩手県
宮古市　山田町　普代村
野田村　盛岡市　八幡平市
滝沢市　紫波町　矢巾町
花巻市　北上市　一関市
奥州市　金ケ崎町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
宮城加美町　涌谷町　宮城美里町
大河原町　丸森町　石巻市
松島町

□秋田県
井川町　大仙市

□山形県
酒田市　遊佐町　村山市
中山町

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
三戸町　五戸町　田子町
青森南部町　階上町　青森市
つがる市　平内町　外ヶ浜町
むつ市

□岩手県
久慈市　二戸市　雫石町
岩手町　遠野市　西和賀町
大船渡市　釜石市　大槌町

□宮城県
気仙沼市　色麻町　名取市
角田市　岩沼市　蔵王町
宮城川崎町　亘理町　山元町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台泉区　東松島市　富谷市
利府町　大衡村

□秋田県
能代市　潟上市　藤里町
三種町　八郎潟町　横手市
湯沢市　仙北市　秋田美郷町
羽後町　東成瀬村　秋田市
由利本荘市　にかほ市　大館市
鹿角市

□山形県
鶴岡市　三川町　庄内町
天童市　河北町　最上町
白鷹町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。