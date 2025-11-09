青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、おいらせ町、岩手県・宮古市
9日午後5時34分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。
現在、津波注意報が発表されています。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市とおいらせ町、岩手県の宮古市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、北上市、一関市、奥州市、それに金ケ崎町、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、宮城加美町、涌谷町、宮城美里町、大河原町、丸森町、石巻市、それに松島町、秋田県の井川町と大仙市、山形県の酒田市、遊佐町、村山市、それに中山町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 おいらせ町
□岩手県
宮古市 山田町 普代村
野田村 盛岡市 八幡平市
滝沢市 紫波町 矢巾町
花巻市 北上市 一関市
奥州市 金ケ崎町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
宮城加美町 涌谷町 宮城美里町
大河原町 丸森町 石巻市
松島町
□秋田県
井川町 大仙市
□山形県
酒田市 遊佐町 村山市
中山町
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
三戸町 五戸町 田子町
青森南部町 階上町 青森市
つがる市 平内町 外ヶ浜町
むつ市
□岩手県
久慈市 二戸市 雫石町
岩手町 遠野市 西和賀町
大船渡市 釜石市 大槌町
□宮城県
気仙沼市 色麻町 名取市
角田市 岩沼市 蔵王町
宮城川崎町 亘理町 山元町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台泉区 東松島市 富谷市
利府町 大衡村
□秋田県
能代市 潟上市 藤里町
三種町 八郎潟町 横手市
湯沢市 仙北市 秋田美郷町
羽後町 東成瀬村 秋田市
由利本荘市 にかほ市 大館市
鹿角市
□山形県
鶴岡市 三川町 庄内町
天童市 河北町 最上町
白鷹町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。