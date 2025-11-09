神戸3連覇の可能性が消滅…G大阪と1-1ドロー
[11.9 J1第36節 G大阪 1-1 神戸 パナスタ]
J1リーグは9日に第36節を行った。ガンバ大阪とヴィッセル神戸の対戦は、1-1のドロー。神戸は残り2試合で首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差が7となり、優勝の可能性がなくなった。
前半をスコアレスで折り返すと、G大阪は後半33分にベンチにいたGK東口順昭が退場処分に。思わぬ展開となったが、35分に均衡が崩れる。途中出場のMF奥抜侃志が右足シュートを決め切り、先制点を挙げた。
だが、神戸も後半44分に試合を振り出しに戻す。MF佐々木大樹がPA右から右足ボレーを決め、1-1と同点に追いついた。
試合はそのまま終了し、1-1のドロー。両者は勝ち点1を分け合う形となり、神戸は3連覇の可能性が消滅した。
