広島が浦和を完封撃破! 木下、加藤ら躍動の3得点…天皇杯準決勝に弾み
[11.9 J1第36節 広島 3-0 浦和 Eピース]
J1リーグは9日に第36節を行った。サンフレッチェ広島と浦和レッズの対戦は、広島が3-0で勝利した。
前半42分、広島が均衡を破る。PA手前の浮き球をFW木下康介が頭で落とし、MF田中聡が反応。PA右からクロスを上げると、走り込んできた木下が押し込み、先制ゴールを挙げた。
前半を1-0で折り返すと、後半30分に追加点。左サイドからのクロスがファーサイドに流れ、待ち構えていたFW加藤陸次樹が右足シュートを決める。2-0と点差を広げた。
後半37分、広島は加藤の折り返したボールに、FW前田直輝がニアサイドに詰める。その結果、相手のオウンゴールを誘発。3-0と勝利を決定づけた。
試合はそのまま終了し、広島が3-0で勝利。16日の天皇杯準決勝に弾みをつける白星となった。
