次回のサンデーPUSHスポーツは2025年11月16日（日）放送！

バレーボールアスリートめしSP！

ＭＣ ：川島明（麒麟）

ゲスト：木村沙織、ジャンボたかお（レインボー）、松村沙友理

VTR出演：平野ノラ

■バレーボール選手の活躍を支えるこだわり抜かれたアスリートめし

バレーボール男子日本代表やSVリーグ初代女王に輝いた大阪マーヴェラスの活躍を支える食事を、バレーボール協会評議員平野ノラが直撃取材！

■バレーボール選手に人気のメニューを大公開！

大阪マーヴェラスの選手に人気No.１のメニュー＆選手の特性やポジション別に推奨する食事を大公開。大阪マーヴェラス専属栄養管理士・吉谷佳代さんが考えたこだわりメニューの数々に、平野ノラもおったまげ！思わず踊り出してしまうほどの絶品メニューとは？

■吉谷さん考案のバレーめしをスタジオでも実食！

食べることが大好きなレインボー・ジャンボたかおと松村沙友理が「バレーめし」を大食い！？木村沙織は、現役中の「食」にまつわる苦労と驚きのエピソードを披露！

