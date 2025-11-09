miwa¡¢¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥É¥ê¡¼¥à¡×¤æ¤«¤ê¤Î¡È¤ß¤í¤¯¤ÎÎ¤¡É¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡£¾®·ª½Ü¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
miwa¤¬¡¢8Æü¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÎÍ·±àÃÏ¡È¤ß¤í¤¯¤ÎÎ¤¡É¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡È¤ß¤í¤¯¤ÎÎ¤¡É¤Ï¸©ÆâÍ£°ì¤ÎÂç·¿¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Çmiwa¤È¤Ï2019Ç¯¤Ë26ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ»ÃÏ¤Î¾ì½ê¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ïmiwa¤¬½Ð±é¤»¤ºÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢miwa¤È¤·¤Æ¤Ï7Ç¯¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ¹ß¤êÎ©¤Ä¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï1600È¯¤Î²Ö²Ð¤äÍâÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»Ü¤·¤¿¤ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ÎÃæ¡¢15¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ödon¡Æt cry anymore¡×¤ä¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥É¥ê¡¼¥à¡×Åù4¶Ê¤òÈäÏª¡£°ìÃ¶miwa¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È²Ö²Ð¡¢¸÷Àþ¤òÍ»¹ç¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¤Î¸å¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Ø¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éºÆÅÙmiwa¤¬ÅÐ¾ì¡¢Ê¨¤ÊÖ¤ëÇï¼ê¤È´¿À¼¤ÎÃæÌó5Àé¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤¢¤ëÊý¤«¤é²ÖÂ«Â£Äè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ìmiwa¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Ø¡×¤¬¼çÂê²Î¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¾®·ª½Ü¤¬ÅÐ¾ì¡£miwa¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¤´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ëmiwa¤¬»×¤ï¤º¹æµã¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
miwa¤ÏÍèÇ¯3·î¤Î15¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æº£·î¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏZEPP¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤äÅß¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±éÅù¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãmiwa Billboard Live Tour 2025 ¡Èmiwa CLASSIC ¹¡É¡ä
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼
miwa ¡ÊVo¡Ë
eji ¡ÊPf¡Ë
¥ª¥Ð¥¿¥³¥¦¥¸ ¡ÊG¡Ë
¿Ü¸¶°É ¡ÊVn¡Ë
Â¼²¬±ñ»Ò ¡ÊVc¡Ë
◾️¡ã15th anniversary tour ¡Èmiwa¡É¡ä
¢þÂçºå¸ø±é
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Osaka Bayside
³«¾ì16:30/³«±é17:00
¢þÅìµþ¸ø±é
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËZepp DiverCity
³«¾ì16:30/³«±é17:00
¢þ°¦ÃÎ¸ø±é
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Nagoya
³«¾ì16:30/³«±é17:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
miwa¡Ø15th anniversary tour ¡Èmiwa¡É¡ÙSOLD OUT¤Ë¤Ä¤¡¢2³¬Î©¸«ÀÊÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2³¬Î©¸«¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤/2³¬ÀÊ¸åÊý¡Ë
ÎÁ¶â¡§7,900±ß(ÀÇ¹þ/¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ)
È¯ÇäÆü¡§11/8(ÅÚ)10:00¡Á¡¡
¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þÂçºå¸ø±é
