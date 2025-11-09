À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¤È¤Î¶¦±éÈÖÁÈ¤Ç½é¤ÎºÃÀÞ¡ÖÉÝ¤¤¡ª¤³¤Î¸½¾ì¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½ê¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê65¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢ÌîÂôÄ¾»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸·Ï¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤·¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤·¤ÆµÙ¤ß»þ´Ö¤â¤³¤ì¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¡¢ÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È½é¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤éÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥ó¥Ê¥ó¤È¤«Ä¾»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«»ä¤¬º½ÉÍ¤Çº½¤Î¾ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆËÜÊª¤ò¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¡£ÉÝ¤¤¡ª¤³¤Î¸½¾ì¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È²ÃÆ£¹À¼¡¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤Ï¤·¤Æ¤¿¡£¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ó¤«¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤º¡¼¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢¿Í¼ï¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½ê¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ö¥µ¥¤¥¯¤ÊÌò¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Û¤ó¤È¤Ë¥Ö¥µ¥¤¥¯¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤Åö¤¿¤Ã¤Æ¡£À³Ê¤â°¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¡£ºÇ°¤Î½÷¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö°Ë½¸±¡¤ß¤É¤ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¡ÖÂ©¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¶è¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡£³Ø±àº×¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢1ÎóÁ´°÷¤¬¤ß¤É¤ê¤Î³Ê¹¥¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ö¥ë¡¼¤ÏÁ´Á³¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ï¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢²ÃÆ£¤â¥Õ¥¸·Ï¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ö¤¯¤¹¤ê¡×¤ÇÆ±ÍÍ¤Î´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤è¤ð¤³¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥å¡¼¥ë¤À¤·¡¢¡ÊÁêÊý¤Î¡Ë»³ËÜ¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤·¡£²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¤½¤³¤Î³ëÆ£¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¶¦´¶¡£¤½¤Î¸å¡¢¡È¶¸¸¤¥¥ã¥é¡É¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£