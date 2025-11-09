米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が9日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。家族について語った。

プライベートでも交流があるというタレントの清水ミチコ、青木さやかとトークを展開。親についての話となると、野沢は「そうです。うちの父親がちょっとクレージーで」と打ち明けた。

「なんかまあ隠し子があちこちに」と明かすと、「世界中にいて。3カ国にわたって、メインのうちとあと2カ国。同時進行だった」と続けた。

青木が「凄い！」と仰天すると、清水は「しかもちゃんとおうちを。家族っていう感じで養ってたから、大したもん」と補足説明。野沢は「経済力もあったんだけど。最初凄い貧乏だったんだけれども、なんか一発当ててやるみたいな感じで。本当に一発当たったのね」と振り返った。

「そこから結構…。（隠し子が）隣の国にもいたし、タイにもいて。それで隣の国の子、異母きょうだいの弟が日本に来て、うちの母親が死んでから半年ぐらいで、（父が）その方（異母きょうだいの母）と再婚したわけ。それでまあその弟とは普通に弟としてずっと育って」と回顧した。

父は15年に他界。米国にいた野沢は急いで帰国したが、羽田空港に着くと弟から大量のLINEが送られており、「姉ちゃん、もう1人いた」「タイに。俺の姉、姉ちゃんの妹。名前はルンルン」と書かれていたとぶっちゃけた。

野沢は「楽しそうな名前」と笑わせると、「そのタイの方が、愛人の方が、“たぶんもう1人いると思う”って恐ろしいことを」とも暴露した。「もういい！もういい！」と両手を出して制止するしぐさを見せたが「結構具体的に言ってたから怖いの。男の子がもう1人」と冷静に話した。