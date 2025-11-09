現役東大院生のピン芸人、M-1落選＆資格取得を同時報告 驚きの声相次ぐ「かっこいいじゃねぇかよ！」
中国出身で現役東京大院生のピン芸人・いぜん（27）が、9日までに、自身のXを更新。『M-1グランプリ』の落選と資格取得を同時報告した。
【写真あり】「かっこいいじゃねぇかよ！」現役東大院生のピン芸人、M-1落選も資格取得
いぜんは「今週のいぜん」と題し、「月 沖縄 火 M-1三回戦 水 東大電気系研究発表 木 ナイツさんとハリセンボン箕輪さんとオールナイトニッポン生放送 金 番組打ち合わせ＆放電実験 土簿記三級←今
日 宮島で営業」とスケジュールを公開。「寝る時間がねぇよ！M-1の楽屋で簿記の仕訳したらナダルの笑顔が北京の初雪より眩しぇよ！」とつづり、楽屋で衣装のまま勉強する姿を投稿した。
続けて「M-1落ちたけど簿記合格した」と報告。「二兎を追う者は一兎を、、得たんじゃねぇかよ!!」と自らツッコんだ。
この投稿には「母語じゃない言語で受験して受かるのすごい」「いぜんの努力は万里の長城よりすげーよ！」「さすが」「マジで偉すぎ」「かっこいいじゃねぇかよ！」といった声が寄せられている。
