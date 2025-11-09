今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、米小売売上高 (11月10日～16日)
―――――――――――――――――――11月10日 (月) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合の主な意見 (10月29日・30日開催分、8:50)
★9月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議 (COP30) (ブラジル、～21日)
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]タイソンフーズ
◆新規上場、市場変更 など
〇清和中央ホールディングス <7531> [東証Ｓ]：札証上場 (重複上場)
―――――――――――――――――――11月11日 (火) ――
◆国内経済
・9月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・10月景気ウォッチャー調査 (14:00)
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・米国債券・為替市場休場 (ベテランズ・デー) 、カナダ市休場 (リメンバランス・デー)
・英国10月失業率 (16:00)
・ドイツ11月ZEW景況感指数 (19:00)
・ユーロ圏11月ZEW景況感指数 (19:00)
★G7外相会合 (カナダ、～12日)
・中国「独身の日」
【海外決算】
[英]ボーダフォン・グループ
―――――――――――――――――――11月12日 (水) ――
◆国内経済
・10月マネーストックM2 (8:50)
・10月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ10月消費者物価指数[確報値] (16:00)
・インド10月消費者物価指数 (19:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]シスコ・システムズ /[独]バイエル/[台]鴻海精密工業
◆新規上場、市場変更 など
〇ぐるなび <2440> ：東証Ｐ→東証Ｓ
―――――――――――――――――――11月13日 (木) ――
◆国内経済
・10月国内企業物価 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・英国7-9月期GDP (16:00)
・英国9月GDP (16:00)
・ユーロ圏9月鉱工業生産指数 (19:00)
★米国10月消費者物価指数 (22:30)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国週間石油在庫統計 (14日2:00)
・米国10月月次財政収支 (14日4:00)
・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会 (～14日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ウォルト・ディズニー 、アプライド・マテリアルズ /[英]バーバリー・グループ/[独]シーメンス、メルク/[中]テンセント、JDドット・コム
―――――――――――――――――――11月14日 (金) ――
◆国内経済
★オプションSQ
・9月第3次産業活動指数 (13:30)
・10月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国10月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国10月鉱工業生産 (11:00)
★中国10月小売売上高 (11:00)
・中国1-10月固定資産投資 (11:00)
・中国1-10月不動産開発投資 (11:00)
・ユーロ圏7-9月期GDP[改定値] (19:00)
・ユーロ圏9月貿易収支 (19:00)
★米国10月小売売上高 (22:30)
★米国10月生産者物価指数 (22:30)
・米国9月企業在庫 (15日0:00)
―――――――――――――――――――11月15日 (土) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・自民党結党70周年
・聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」開幕 (～26日)
◆国際経済ｅｔｃ
・パレスチナ独立記念日
―――――――――――――――――――11月16日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・チリ大統領選
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
