

―――――――――――――――――――11月10日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (10月29日・30日開催分、8:50)

★9月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議 (COP30) (ブラジル、～21日)

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]タイソンフーズ

◆新規上場、市場変更 など

〇清和中央ホールディングス <7531> [東証Ｓ]：札証上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――11月11日 (火) ――

◆国内経済

・9月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国債券・為替市場休場 (ベテランズ・デー) 、カナダ市休場 (リメンバランス・デー)

・英国10月失業率 (16:00)

・ドイツ11月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏11月ZEW景況感指数 (19:00)

★G7外相会合 (カナダ、～12日)

・中国「独身の日」

【海外決算】

[英]ボーダフォン・グループ



―――――――――――――――――――11月12日 (水) ――

◆国内経済

・10月マネーストックM2 (8:50)

・10月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・インド10月消費者物価指数 (19:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]シスコ・システムズ /[独]バイエル/[台]鴻海精密工業

◆新規上場、市場変更 など

〇ぐるなび <2440> ：東証Ｐ→東証Ｓ



―――――――――――――――――――11月13日 (木) ――

◆国内経済

・10月国内企業物価 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国7-9月期GDP (16:00)

・英国9月GDP (16:00)

・ユーロ圏9月鉱工業生産指数 (19:00)

★米国10月消費者物価指数 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国週間石油在庫統計 (14日2:00)

・米国10月月次財政収支 (14日4:00)

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会 (～14日)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]ウォルト・ディズニー 、アプライド・マテリアルズ /[英]バーバリー・グループ/[独]シーメンス、メルク/[中]テンセント、JDドット・コム



―――――――――――――――――――11月14日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・9月第3次産業活動指数 (13:30)

・10月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国10月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国10月鉱工業生産 (11:00)

★中国10月小売売上高 (11:00)

・中国1-10月固定資産投資 (11:00)

・中国1-10月不動産開発投資 (11:00)

・ユーロ圏7-9月期GDP[改定値] (19:00)

・ユーロ圏9月貿易収支 (19:00)

★米国10月小売売上高 (22:30)

★米国10月生産者物価指数 (22:30)

・米国9月企業在庫 (15日0:00)



―――――――――――――――――――11月15日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・自民党結党70周年

・聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」開幕 (～26日)

◆国際経済ｅｔｃ

・パレスチナ独立記念日



―――――――――――――――――――11月16日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・チリ大統領選



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



