８日深夜のテレビ東京「ゴッドタン」では、人気企画「コンビ愛確かめ選手権」が放送された。

コンビが同じテーマに対して同じ回答をできるか競い、絆の深さを問う企画で、エバース、トータルテンボスらが登場。２０２０年のＭ−１グランプリ・ファイナリストの東京ホテイソン・ショーゴは「コンビで一番仲が悪かった時の事件は？」の質問に対し「エンタの神様 遅刻事件」と回答した。

ショーゴは「（たけるが）エンタの打ち合わせに全然こなくて。めっちゃ偉い人がいっぱいいるんですよ。１０分後くらいにたけるがこんなん（カラダふらふら）できて」と人気番組「エンタの神様」の会議で事件は勃発。

続けて「『なにしてたんだよ？』『朝まで合コンしてた』『はっ？エンタだぞ！』って、ぶちぎれちゃったんですけど、いっぱいいるから普通にやってたら、会議中にたけるが（ぐーぐー）。これはすごいぞ、エンタの会議で寝るってありえない。で、『もう解散だからな。バカヤロウ』っていって新橋の交差点を歩いてたんですよ、めっちゃ人いるんですよ、たけるが交差点のど真ん中で『なんでいつも俺はこうなんだ！』って言ったんですよ。で、土下座してきて。そこでたけるが謝らなかったら解散していたかな」と当時を回想。さすがにたけるも同様の回答で、見事一致させていた。