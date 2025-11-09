SixTONES田中樹＆森本慎太郎、アリーナツアーは「ファンとの物理的近さ」求める 公演数は「無理言って増やした」
【モデルプレス＝2025/11/09】SixTONESの田中樹と森本慎太郎が、8日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。2026年1月から開催されるアリーナツアー「MILESixTONES」への思いを語った。
【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
この日、「ツアー発表しました」と報告した田中。「『MILESixTONES』はベストアルバムに付けられた思いもたくさんありますし、デビュー6周年の『周年』っていうツアーもあるし、これも背負ってまわるべきなんじゃないか」と初のベストアルバム「MILESixTONES -Best Tracks-」（2026年1月21日発売）と同じツアー名にすることで6周年への思いを込めたという。田中は「2026年1月7日の福岡公演がスタートになってまして2026年6月14日の沖縄公演まで半年間全11都市50公演をやらせていただきます」と6ヶ月間のツアーになることも説明し「この長さと規模のツアーって初じゃない？」と、熱意を明かした。
また「アリーナツアーってことに今回結構こだわって」と田中。「周年だからファンの人の近くで、物理的近さも感じてほしい」「多くのところにまわりたいって思いと、多い公演数を確保できるように」とSixTONES結成10周年とデビュー6周年の2年にわたる期間の構想の段階からアリーナツアーの話は出ていたと回顧した。「本当無理言って公演数めっちゃ増やしたよね？」と過去最大の50公演のアリーナツアーになった経緯も明かし「これが上半期でできる最大の規模」「詰め込んだ結果」だと口にした。
田中が「裏話的なのも色々あるわけなんですよ」と周年の話し合いの裏話について切り出そうとする場面も。しかし森本は「戦った話あるからね」とは言いつつも「裏話をどこまで突っ込んで話をしていいのかってところもある」と、「喋りすぎちゃう」ため裏話が切り出しづらいと口にしていた。（modelpress編集部）
