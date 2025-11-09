◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）

伝統のハンデ重賞に１８頭が出走し、９番人気之ミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）が逃げ切って重賞初挑戦Ｖを決めた。５年目の松本大輝騎手＝栗東＝は５度目の重賞挑戦で、うれしい重賞初勝利となった。１７６センチの高身長ジョッキーが初コンビの前走（丹頂Ｓ１着）同様、果敢に先手を奪って、最後まで粘り抜いた。勝ちタイムは２分３０秒２。

１番人気のスティンガーグラス（クリストフ・ルメール騎手）が２着。３番人気のディマイザキッド（岩田望来騎手）はゴール前で伸びてきたが３着だった。

２番人気のホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は、直線で失速して６着。１９６４年トースト、８９年クリロータリー、９０年メジロモントレーに続く３５年ぶりの牝馬の勝利とはならなかった。

戸崎圭太騎手（ホーエリート＝６着）「イメージ通りの感じでリズム良く行けました。馬は頑張っているのですが、ハンデ差もありましたからね」

津村明秀騎手（マイネルカンパーナ＝７着）「思い描いていた競馬ができました。逃げ馬を行かせて、うまく折り合いをつけて運べました。馬はちゃんと力をつけてきています」

木幡巧也騎手（ボーンディスウェイ＝８着）「前回と同じで控える競馬をしましたが、前回はもう少し早く動いてもよかったかなという感じだったので、今日は意識的に４コーナー手前くらいからじわっと位置を上げていく感じで競馬をしました。手応えは良くて、いい感じだったんですが、最後は同じ脚いろになったあたりは若干、距離が長いのかもしれませんね」

野中悠太郎騎手（ニシノレヴナント＝９着）「具合は良かったです。位置取りもいいところだと思ったんですけど、２番手以降がスローになって前残りになりましたからね。それでも最後まで脚は使ってくれました」

亀田温心騎手（プラダリア＝１０着）「ためていこうという話をしていて、ルメール騎手（の馬）を見ながらいい感じで運べました。最後はスパッとは切れないけど、じわじわと伸びてくれました。ラストまで集中して走れていましたし、少しためてじりじり上がっていくこの競馬の方がよさそうですね」