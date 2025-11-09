可愛さ大爆発ーーーッ♡【3COINS】思わず全部欲しくなる！「チェック柄アクセ」

トレンド感も秋らしさもアップ。大人可愛く映える「チェック柄アクセ」が【3COINS（スリーコインズ）】から続々発売中。ボリューム感のあるシアー素材を使用したチェック柄シュシュや、チェック柄と無地がセットになったコイルポニーなど、全種類コンプリートしたくなるほどキュートなチェック柄アイテムをご紹介します。

サッと結ぶだけで大人可愛く盛れそうなチェック柄シュシュ

【3COINS】「シアーチェックシュシュ」\550（税込）

ボリューム感たっぷりのシアー素材とチェック柄が可愛く映えるシュシュ。サッとひとつ結びするだけで、おしゃれ見えするヘアアレンジが完成。不器用さんにもぴったりの商品です。シックな配色で派手見えしすぎないため、大人もデイリー使いしやすそう。

チェック柄もフォルムも可愛いカチューシャ

【3COINS】「チェックカチューシャ」\550（税込）

チェック柄と丸みを帯びたフォルムが可愛いカチューシャ。フレアスカートを合わせたクラシカルスタイルや、トレンドのプレッピースタイルとの相性も良さそう。結べるほどの長さがない、ショートヘアやボブヘアのアレンジの幅も広がりそうです。

ダークトーンが大人っぽくて秋っぽいヘアクリップ

【3COINS】「無地チェッククリップ2個セット」\330（税込）

前髪やサイドの髪をサッと留めるのに便利なヘアクリップ。チェック柄と無地がセットになっているため、単体で使ったり一緒に使ったり、気分やファッションに合わせたへアスタイルを楽しめます。ワインレッドとネイビーの2色展開。どちらもダークトーンなので、大人コーデにもすんなりなじみそうです。

コスパ優秀！ 5つセットになったコイルポニー

【3COINS】「チェック柄コイルポニー5個セット」\330（税込）

落ち着いた色合いのチェック柄と無地のコイルポニーの5つセット。普段使っているゴムを変えるだけで、おしゃれに見えるかも。使わないときは、ブレスレット感覚で手首につけられるのも嬉しいポイント。レッド・ブラウン・グリーンの3種類から選べます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i