◇全国高校ラグビー京都府予選決勝 京都工学院12―22京都成章（2025年11月9日 宝が池公園球技場）

全国高校ラグビー京都府予選決勝が行われ、京都工学院は12―22でライバルの京都成章に敗れ、2大会連続22回目の出場を逃した。

序盤から京都成章の前に出るタックルに差し込まれ、劣勢を強いられる。それでも自陣で踏みとどまっていたが、前半17分に先制トライを献上。0―14の同22分には、敵陣でキックをチャージして最後はSH片岡湊志（3年）が反撃のトライを奪う。だが、その直後に再びトライを許し、後半は1トライを返すのが精いっぱいだった。

前身の伏見工時代に平尾誠二、大八木淳史らを擁して4度の全国制覇を誇る名門。監督、総監督としてチームを支え、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった山口良治総監督（82）は、この日の決勝をメインスタンドで観戦した。

試合後、報道陣の取材に応じた山口総監督は「ここ一番で出せない力。何かが欠けているんじゃないでしょうか」と口にした。その上で、教え子でもある大島淳史監督に対しても「“お前が甘いんじゃ”と叱ってやりたい」と続けた。

強い愛情を持つからこそ、厳しい言葉を投げかけた“泣き虫先生”。涙に暮れるフィフティーンをスタンドから見守った。

高校日本代表候補SO杉山祐太朗主将（3年）は「今年の目標は日本一で、時代をつくる気持ちで臨んだ。それに及ばなくて悔しい」と涙。「1、2年生にリベンジして欲しい」と後輩たちに思いを託した。