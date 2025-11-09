µðÂÎ¤æ¤¨¤Ë¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¡×¡¢¼ç·¯¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡È¿ä¤·³è¡É¡© ¿¿ÅÄ²È¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ëÀï¹ñÉð»Î¤ÎÀ¸¤ÍÍ
¡Ø¿¿ÅÄÉð»Î¡Ê¤â¤Î¤Î¤Õ¡Ë¿´ÆÀ¡Ò°ì¡Ó ±¦¶á½ã¾ð¡Ù¡Ê°æ¸¶ÃéÀ¯ Ãø¡ËÊ¸½ÕÊ¸¸Ë
¡¡Îß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö»°²Ï»¨Ê¼¿´ÆÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢26ËüÉôÆÍÇË¤Î¡ÖËÌ¶á¹¾¹çÀï¿´ÆÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡¢»þÂå¾®Àâºî²È¡¦°æ¸¶ÃéÀ¯¤µ¤ó¡£¿·¤¿¤Ë¡Ö¿¿ÅÄÉð»Î¿´ÆÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¡Ö°æ¸¶Àï¹ñ»°Éôºî¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡ÆÁÀî¡¢Ë¿Ã¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿Á°2¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢º£ºî¤ÏÅ·²¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿¿ÅÄ²È¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¼Âºß¤ÎÉð»Î¡¦ÎëÌÚ±¦¶á¡Ê¤¦¤³¤ó¡Ë¤À¡£°æ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼ÌµÌ¾¤Î¿ÍÊª¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø»°²Ï»¨Ê¼¿´ÆÀ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿¢ÅÄÌÐÊ¼±Ò¤Ï¥È¥Ü¤±¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢¡ØËÌ¶á¹¾¹çÀï¿´ÆÀ¡Ù¤ÎÂçÀÐÍ¿°ìÏº¤Ï´¶¼õÀË¤«¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¡£²¿¤ì¤â²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢3ºîÌÜ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Â¸ºß¤ò¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¿´¤âÂÎ¤â¡ÈÌî¿Í¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ò½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Îò»Ë¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¤¤¿±¦¶á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡±¦¶á¤ÏÌ¾¸ÕÅí¡Ê¤Ê¤°¤ë¤ß¡Ë¾ë»ö·ï¡ÊËÌ¾ò»áÂ¦¤ÎÃöËóË®·û¡Ò¤¤¤Î¤Þ¤¿¤¯¤Ë¤Î¤ê¡Ó¤¬µ¶¤ÎÊ¸½ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¿¿ÅÄ»á¤Î¾ëÂå¡¦ÎëÌÚ¼ç¿å¡Ò¤â¤ó¤É¡Ó¤ò¾ë³°¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î·ä¤ËÌ¾¸ÕÅí¾ë¤òÀêÎÎ¤·¤¿ËÅÎ¬»ö·ï¡Ë¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÃäÃË¡¦¾®ÂÀÏº¡Ê¤³¤¿¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢À®Ä¹¤·Ì¾¾è¤Ã¤¿Ì¾¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤ÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÈºÇ¸å°Ê³°¤Û¤È¤ó¤ÉµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨Êª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Éü½²¤òÀÀ¤¤¡¢½ÇÉã¤Ç¤â¤¢¤ëµØÅ¨¡¦Ãæ»³¶åÊ¼±Ò¡Ê¤¤å¤¦¤Ù¤¨¡Ë¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é·õ¤ÎÏÓ¤òËá¤¯°ìÊý¡¢¼ç·¯¡¦¿¿ÅÄ¿®¹¬¡Ê¤Î¤Ö¤æ¤¡§¤Î¤Á¿®Ç·¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¡¦°ðÉ±¡Ê¤¤¤Ê¤Ò¤á¡§¾®¾¾ÅÂ¡Ë¤Ë¶¯¤¤°¦¾ð¤òÊú¤¯¡£
¡Ö±¦¶á¤Ï¿¿ÅÄ²ÈÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿´ÖÈ´¤±¤Ê¾ëÂå¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿À³Ê¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà¤Ï¡Ø¿¿ÅÄ²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿®¹¬É×ºÊ¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¶á¤¤¡£µØÆ¤¤ò»Ö¤¹¤Î¤â¿Æ¹§¹Ô¤äµÁÌ³´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤æ¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø½ã¾ð¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾×Æ°¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë±¦¶á¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÃéµÁ¤ä¿ÎµÁ¤Ê¤É¤ÎÉð»Î¤ÎÆ»ÆÁ¤¬Âº¤Ð¤ì¡¢°ìÊý¤ÇËÅÎ¬¤¬±²´¬¤Î¢ÀÚ¤ê¤âÅöÁ³¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Û¼Á¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸¢ËÅ½Ñ¿ô¤Î¸¢²½¤Ç¤¢¤ë¿¿ÅÄ¾»¹¬¡Ê¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±¦¶á¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡ÈÅ·Å¨¡É¤À¤È¡¢°æ¸¶¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¾»¹¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï±¦¶á¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø½ã¾ð¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿ÅÄ²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤ò²¡¤·»¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë±¦¶á¤¬âÁ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾»¹¬¤ÎÃäÃË¡¦¿®¹¬¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê±¦¶á¤ò¡ÈÌÔ½Ã»È¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉã¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£Åö¤Î±¦¶á¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡½ã¾ð°ìÅÓ¤Ê±¦¶á¤À¤¬¡¢¤½¤Î³°¸«¤Ï¡Ö·§¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎµðÂÎ¤Ç¡¢Ìµ¹ü¤Ê¼ã¼Ô¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ç·¯¤Î°ðÉ±¤«¤é²¼»ò¤µ¤ì¤¿³»¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¡ÖÈìåÏ¡Ê¤Ò¤ª¤É¤·¡Ë¤Î³»¡×¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØMS-06S ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯¶¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÖ¤¤µ¡ÂÎ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥´¥Ä¥¤´¶¤¸¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«±¦¶á¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»Ë¼Â¤Î·ä´Ö¤òÁÛÁü¤ÇÊä¤¤¡¢¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë¿Í´ÖÁü¤òÉÁ¤¯¡½¡½¤½¤ì¤¬°æ¸¶Î®¤ÎÎò»Ë»þÂå¾®Àâ¤À¡£
¡ÖÀï¹ñ¤Î¿Í¤â¸½Âå¿Í¤â¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ËÂÑ¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¡£¤À¤«¤éÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢±¦¶á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤òÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂèÆó´¬¡Ø¿¿ÅÄÉð»Î¿´ÆÀ¡ÒÆó¡Ó ´Ø¥±¸¶½ã¾ð¡Ù¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Î·èÀï¤ËÎ×¤à±¦¶á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¡¢Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¤¤¤Ï¤é¤¿¤À¤Þ¤µ¡¿2000Ç¯¡¢¾ë¸Í¾ÞÆþÁª¡¢·ÐÄÍ´ÝÍºÌ¾¤ÇµÓËÜ²È¤Ë¡£¡Ø³ûÀî¥Û¥ë¥â¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¡£16Ç¯¡¢¡Ø´úËÜ¶âÍ»Æ»¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯¡¢É®Ì¾¤ò°æ¸¶ÃéÀ¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ö»°²Ï»¨Ê¼¿´ÆÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢22Ç¯¡¢¡ÖËÌ¶á¹¾¹çÀï¿´ÆÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò´©¹Ô³«»Ï¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î13Æü¹æ¡Ë