Á°WBO²¦¼Ô¡¦Éðµï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤Þ¤¿¤¤¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¡×Éüµ¢Àï¤ÏÍèÇ¯¤«¡¡Å·¿´¡½Âó¿¿Àï¤Ï¡Ö°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥à²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬9Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Î¡Ö³ùÁÒÀºÆùÅ¹¡×¤Ç°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦È¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê42¡Ë¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æÉð»Ö¡Ê26¡Ë¡¢K¡½1¥Ø¥Ó¡¼µé½Ð¿È¤ÎÀ±Î¶Ç·²ð¡Ê27¡á¤È¤â¤ËÂç¶¶¡Ë¤é¡Ö¥Á¡¼¥àÈ¬½Å³ß¡×¤ÇÆ±Å¹Ì¾Êª¤Î¥á¥ó¥Á¥«¥ÄÌó400¸Ä¤òÇä¤Ã¤¿Éðµï¤Ï¡Ö¤Þ¤¿»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Éðµï¤Ï9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇÄ©Àï¼Ô¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë4²óTKOÉé¤±¤·²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¡Ö¡È¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ø¤³¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¾ÆÆù¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥±¥í¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¡£9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏµÙÍÜ¤·¡¢10·î¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¬½Å³ß¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢ºÆµ¯Àï¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤ÏÉðµï¤¬¸ºÎÌ¶ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾µé¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¼«¿È¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¶¯Ä´¡£º£·î24Æü¤Ë¤ÏÆ±Ìç¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡Ë¤¬¡¢WBCÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹µ¤¨¡¢12·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡Ë¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Æ±ÌçÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦Àï¤¬Áê¼¡¤°¡£È¬½Å³ß¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Ã¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ë¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Éðµï¼«¿È¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´ü´Ö¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Æ®»Ö¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ê¾õÂÖ¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î²¦ºÂ´ÙÍî¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸¥¥Ã¥¯½Ð¿È¤ÎÆá¿ÜÀî¤È¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤Æ¤Î¡ÈÌ´ÂÐ·è¡É¤Ï±ó¤Î¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¤Ø¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ÊÅ·¿´¡½Âó¿¿Àï¤Ï¡Ë°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡ÊÂó¿¿¤Î¡Ë»î¹ç¤ò¸«¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£