「週刊文春」が報じた、人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」（以下ミセス）のギター・若井滉斗（29）とガールズグループ「NiziU」メンバーNINA（20）との熱愛。

若井は今年3月、写真週刊誌「FRIDAY」にグラビアアイドル・未梨一花とのお泊りデートを報じられている。「週刊文春」の取材により、別の女性であるNINAとの親密な場面が確認されたことになる。



「NiziU」のNINA（公式HPより）

NiziUのマネジメント会社「ソニー・ミュージックレーベルズ」は「最近ギターをきっかけに仲良くなったのは事実です。あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です」とコメント。

一方、ミセスの所属事務所 「Project-MGA」に、NINAとの密会、NINAと未梨との2人同時進行愛について確認すると、以下のように回答したという。

「事実と異なる項目もございましたが、基本的にプライベートは本人に任せております。今後も本人と密にコミュニケーションを取ってまいります」

「正直複雑」「堂々としてほしい」

報道を受けたYahooニュースのコメント欄では、複雑な反応が見られた。

とりわけNiziUの所属する「JYPエンターテイメント」では、アーティストに対して“デビュー後3年間は恋愛禁止”というルールが設けられているとされる。

NiziUはデビュー5年目を迎えたため対象外だが、コメント欄では「この報道について、今までにNiziUのメンバーで熱愛報道はほとんど出てなかったので、非常に驚いています」「正直複雑な心境ですが、恋愛するなら隠さずに堂々としてほしい」との声があった。

一方で「NiziUってとっくにデビューから3年以上経ってるし別に恋愛しても良いでしょ」と理解を示すコメントも寄せられていた。

2人の関係は今後、どのような展開を見せるのか。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、2人が関係を深めたきっかけ、若井とグラビアアイドルとのお泊りデート報道後のNINAの気持ちの揺れ動き、若井とNINAの関係を知った知人がNINAに伝えたことなどを、熱愛を裏付ける写真とともに詳しく報じている。

（「文春オンライン」編集部／週刊文春 2025年11月13日号）