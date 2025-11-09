声優・小坂井祐莉絵、1st写真集の特典絵柄が一挙解禁 ランジェリー姿で見返り美人、水着姿で元気いっぱい…さまざまな表情
声優・小坂井祐莉絵の1st写真集『好きですよね』（21日発売）の特典画像が一挙に公開され、新たな衣裳やシチュエーションが解禁された。
【写真】お尻もあらわ…ランジェリー姿で見返り美人な小坂井祐莉絵
アニメイトでは、通常版のほかにアクリルスタンド（A）付きの限定版が販売。特典には、複製サイン&コメント入りブロマイド2種セットがつく。
ゲーマーズでは、通常版のほかにアクリルスタンド（B）付き限定版が販売。特典には、A5サイズ4Pブックレットがつく。また、ゲーマーズ名古屋店、ゲーマーズオンラインショップで予約・購入すると、上記特典に加えて一部店舗限定複製サイン＆コメント入りブロマイドがプレゼントされる。
インフォスクエアでは、通常版のほかにジャンボタペストリー（約160センチ）付きの限定版が販売。 特典にはインフォスクエア限定カバーがつく（通常版のカバーの付属なし）。
書泉グループ、ビックカメラグループでは、それぞれ異なる写真のL判ブロマイドが特典となる。
