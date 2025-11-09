小坂井祐莉絵の1st写真集「好きですよね」インフォスクエア特典：限定カバー

　声優・小坂井祐莉絵の1st写真集『好きですよね』（21日発売）の特典画像が一挙に公開され、新たな衣裳やシチュエーションが解禁された。

　アニメイトでは、通常版のほかにアクリルスタンド（A）付きの限定版が販売。特典には、複製サイン&コメント入りブロマイド2種セットがつく。

　ゲーマーズでは、通常版のほかにアクリルスタンド（B）付き限定版が販売。特典には、A5サイズ4Pブックレットがつく。また、ゲーマーズ名古屋店、ゲーマーズオンラインショップで予約・購入すると、上記特典に加えて一部店舗限定複製サイン＆コメント入りブロマイドがプレゼントされる。

　インフォスクエアでは、通常版のほかにジャンボタペストリー（約160センチ）付きの限定版が販売。 特典にはインフォスクエア限定カバーがつく（通常版のカバーの付属なし）。

　書泉グループ、ビックカメラグループでは、それぞれ異なる写真のL判ブロマイドが特典となる。