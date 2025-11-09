¥É·³¤ÎµßÀ¤¼ç25ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈôÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¡WSÂè3Àï¤Çº²¤Î4²ó0Éõ¡¡¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤«Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Dodgers Bleed Los Podcast Network¡Ù¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö11·î8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¡¢±äÄ¹15²ó¤«¤é¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿25ºÐ±¦ÏÓ¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢5·î¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ëÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÄº¾å·èÀï¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥ó¤Ïµå¼ï¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¡£6·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»ý¤Áµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉõ°õ¤·¤¿¡£¡ÖµåÃÄ¤Ï²¶¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¥«¡¼¥Ö¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥«¡¼¥Ö¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥®¥Í¥¹Åê¼ê¥³¡¼¥ÁÊäº´¤«¤é¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£ÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤«Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ø¥«¡¼¥Ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È²£¤Ë¤·¤Æ¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¡¢¿ôµåÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤¢¤ì¡©90¥Þ¥¤¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼Åê¤²¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡È³ÐÀÃ¡É¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò´Þ¤á¡¢¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊËâË¡»È¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤è¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò·ÁÍÆ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Éð´ï¤ò¼ÂÀï¤Ç»î¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃì¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦¡£¡ÖÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÈà¤ò·ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ØÈà¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¸Ê¤Î¿Ê²½¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢ÌµÌ¾±¦ÏÓ¤ò°ìÌö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]