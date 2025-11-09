優勝争いは鹿島と柏の一騎打ちに！　横浜FMの勝利で残留争いは決着／J1第36節

　2025明治安田J1リーグ第36節が8日と9日に行われた。

　優勝争いは、9年ぶり9回目の優勝を目指す鹿島アントラーズと、14年ぶり2回目の優勝を目指す柏レイソルの一騎打ちとなった。鹿島は横浜FCに競り勝ち4試合ぶり白星。柏も名古屋グランパスに辛勝で4連勝を収めて、鹿島を勝ち点差「1」で追いかける。

　3位京都サンガF.C.は横浜F・マリノスに敗れて、初優勝の可能性が消滅。ヴィッセル神戸もガンバ大阪と引き分けに終わり、史上2クラブ目の3連覇達成を逃した。

　一方の残留争いは、横浜FCが鹿島に敗れ、横浜FMが京都に勝利したことで、2試合を残して決着がついた。湘南ベルマーレとアルビレックス新潟に続く3クラブ目は横浜FCに決まり、1年でのJ2降格。最下位低迷から立て直した横浜FMはクラブ史上初の降格を免れた。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J1第36節


▼11月8日（土）
鹿島アントラーズ　2−1　横浜FC
東京ヴェルディ　0−0　アビスパ福岡
川崎フロンターレ　1−1　ファジアーノ岡山
湘南ベルマーレ　5−2　アルビレックス新潟
柏レイソル　1−0　名古屋グランパス

▼11月9日（日）
サンフレッチェ広島　3−0　浦和レッズ
FC町田ゼルビア　0−1　FC東京
京都サンガF.C.　0−3　横浜F・マリノス
清水エスパルス　1−4　セレッソ大阪
ガンバ大阪　1−1　ヴィッセル神戸

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　鹿島（70／＋25）
2位　柏（69／＋23）
3位　神戸（63／＋15）
4位　京都（62／＋19）
5位　広島（62／＋16）
6位　川崎F（57／＋15）
7位　町田（57／＋13）
8位　G大阪（54／−4）
9位　浦和（53／＋1）
10位　C大阪（52／＋7）
11位　FC東京（48／−7）
12位　福岡（45／−4）
13位　清水（44／−8）
14位　東京V（43／−14）
15位　岡山（42／−9）
16位　横浜FM（40／−2）
17位　名古屋（40／−11）
18位　横浜FC（32／−19）
19位　湘南（29／−27）
20位　新潟（23／−29）

■J1第37節の対戦カード


▼11月30日（日）
14:00　東京V　vs　鹿島
14:00　町田　vs　名古屋
14:00　川崎F　vs　広島
14:00　横浜FM　vs　C大阪
14:00　横浜FC　vs　京都
14:00　湘南　vs　清水
14:00　新潟　vs　柏
14:00　神戸　vs　FC東京
14:00　岡山　vs　浦和
14:00　福岡　vs　G大阪