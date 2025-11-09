水戸のJ1昇格はお預け、大宮が直接対決制す…勝ち点差「4」に上位4チーム／J2第36節

　2025明治安田J2リーグ第36節が8日と9日に行われた。

　水戸ホーリーホックのクラブ史上初となるJ1昇格は、次節以降にお預けとなった。ホームに4位RB大宮アルディージャを迎えての一戦は、終盤に杉本健勇の2得点を浴びて敗れた。

　V・ファーレン長崎は愛媛FCに4−0で勝利し、水戸との勝ち点差を「1」に縮めて次節の直接対決に臨む。ジェフユナイテッド千葉は藤枝MYFCと引き分けて、自動昇格圏との勝ち点差は「3」に広がった。

　次節、水戸は長崎に勝利で自力での自動昇格が決定。引き分け以下の場合は他会場の結果による。長崎は水戸に勝利した上で、さらに大宮と千葉の引き分け以下が条件となる。

　昇格プレーオフ争いでは、徳島ヴォルティスとベガルタ仙台が6位以内をキープ。7位のジュビロ磐田もレノファ山口FCに劇的な逆転勝利で食らいついた。サガン鳥栖はカターレ富山に敗れ、PO圏入りに暗雲が立ち込める。

　残留争いもまだまだ目が離せない。勝利した富山は残留圏の17位ロアッソ熊本との勝ち点差を「4」に縮めて、奇跡の逆転に望みを繋いだ。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J2第36節


▼11月8日（土）
北海道コンサドーレ札幌　3−1　大分トリニータ
愛媛FC　0−4　V・ファーレン長崎

▼11月9日（日）
ベガルタ仙台　2−0　ロアッソ熊本
カターレ富山　3−1　サガン鳥栖
ブラウブリッツ秋田　2−0　いわきFC
モンテディオ山形　2−1　FC今治
水戸ホーリーホック　0−2　RB大宮アルディージャ
ジェフユナイテッド千葉　1−1　藤枝MYFC
レノファ山口FC　1−2　ジュビロ磐田
徳島ヴォルティス　4−1　ヴァンフォーレ甲府

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（67／＋20）
2位　長崎（66／＋18）
3位　大宮（63／＋24）
4位　千葉（63／＋16）
5位　徳島（61／＋20）
6位　仙台（61／＋12）
7位　磐田（60／＋6）
8位　鳥栖（57／＋4）
9位　いわき（52／＋10）
10位　今治（52／＋5）
11位　山形（49／＋3）
12位　札幌（49／−16）
13位　甲府（43／−7）
14位　秋田（42／−13）
15位　藤枝（38／−8）
16位　大分（38／−14）
17位　熊本（35／−16）
18位　山口（32／−12）
19位　富山（31／−19）
20位　愛媛（21／−33）

■J2第37節の対戦カード


▼11月23日（日・祝）
13:00　大分　vs　千葉
13:05　長崎　vs　水戸
14:00　秋田　vs　仙台
14:00　いわき　vs　山口
14:00　大宮　vs　徳島
14:00　甲府　vs　富山
14:00　磐田　vs　山形
14:00　藤枝　vs　鳥栖
14:00　今治　vs　札幌
16:00　愛媛　vs　熊本


