【速報】竹内元県議の妻がコメント「今は、ほっとしています」　N党・立花容疑者の逮捕を受けて

元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで、警察は政治団体・ＮＨＫから国民を守る党の党首・立花孝志容疑者を逮捕しました。立花容疑者の逮捕を受けて、死亡した竹内元県議の妻が「今は、ほっとしています」などのコメントを発表しました。



警察によりますと、「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）は、自身が立候補した選挙の街頭演説などで竹内英明元兵庫県議について「警察の取調べを受けているのは多分間違いない」などと発言し竹内元県議の名誉を毀損した疑いが持たれています。



