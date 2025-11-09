毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、10月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。

第1位：『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（越川慎司著、アスコム）

第2位：『Z世代の頭の中』（牛窪恵著、日本経済新聞出版）

第3位：『休息する技術』（菅原道仁著、アスコム）

第4位：『壁打ちは最強の思考術である』（伊藤羊一著、飛鳥新社）

第5位：『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか？』（橘玲／樺山美夏著、文響社）

第6位：『一流のマネジャー945人をAI分析してわかった できるリーダーの基本』（越川慎司著、日経BP）

第7位：『仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣』（加藤俊徳著、クロスメディア・パブリッシング）

第8位：『とりあえずやってみる技術』（堀田秀吾著、総合法令出版）

第9位：『肩書がなくても選ばれる人になる』（有川真由美著、ワン・パブリッシング）

第10位：『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉著、ダイヤモンド社）

第11位：『大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる』（井堀利宏著、KADOKAWA）

第12位：『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』（阿部恵著、三笠書房）

第13位：『世界標準の1on1』（スティーヴン・G・ロゲルバーグ著、本多明生訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン）

第14位：『新版 エスキモーに氷を売る』（ジョン・スポールストラ著、佐々木寛子訳、フォレスト出版）

第15位：『AIエージェント革命』（シグマクシス著、日経BP）

第16位：『子どもが本当に思っていること』（精神科医さわ著、日本実業出版社）

第17位：『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』（森下克也著、三笠書房）

第18位：『やりきる意思決定』（中出昌哉著、かんき出版）

第19位：『忘我思考』（伊藤東凌著、日経BP）

第20位：『生成AI最速仕事術』（たてばやし淳著、かんき出版）

※本の要約サービス「flier」の有料会員を対象にした、2025年10月の閲覧数ランキング

■「上司からの差し戻し」を7割減らした習慣

第1位に輝いたのは、『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』でした。ベストセラー「トップ5％社員」シリーズの越川慎司さんが、会社の「名もなきムダ仕事」を減らす「小さな習慣」をまとめた一冊です。

越川慎司『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（アスコム）

そのうちの一つが、資料作成の際、上司からの差し戻しを減らす習慣。

上司からの依頼で会議の資料や提案書を作成したものの、いざ見せると「指示したことと違う」と差し戻し。作り直して提出するも、また差し戻し……。あなたも同じような経験があるのではないでしょうか。

そんなムダ仕事を減らすために有効なのが、「フィードフォワード」というやり方。資料作成を頼まれたら、20％くらい作った時点で「こんな感じで作っているのですが、イメージは合っていますでしょうか？」と、上司とゴールイメージのすり合わせをしましょう。このタイミングで意見をもらえば、方向性がずれていたとしてもすぐ軌道修正できます。実際、越川さんが2万5327人を対象に「フィードフォワード」を実施したところ、差し戻しが74％も減ったそうです。

越川さんは「本書で伝えたかったのは、『大きな努力より、小さな仕掛け』です」といいます。あなたも「小さな仕掛け」を取り入れて、毎日の仕事から「ムダ仕事」をなくしませんか？

■内々定を得たばかりの大学生が「転職サイト」を眺めて…

第2位は『Z世代の頭の中』でした。世代・トレンド評論家として「おひとりさま」「草食系」といったバズワードを次々と世に広めてきた牛窪恵さんが、「Z世代の頭の中」を豊富な調査とインタビューを通じて描き出した一冊です。

牛窪恵『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）

本書の冒頭で紹介されるエピソードに、多くの読者が衝撃を受けるでしょう。

牛窪さんは、自社でインターンをしていた大学生・ユキさんが、就活で第一志望の会社から内々定を得たまさにその日、転職サイトを眺めている様子を目撃します。驚いて「第一志望の企業じゃなかったの？」と尋ねると、ユキさんは「はい、行きたかった会社です」「でもこの先、いつどうなるか分からないじゃないですか」と答えたそう。

――こうした行動の背景には、Z世代特有の「アップデート願望」があると牛窪さんは言います。そしてこの願望をキーワードに、Z世代の仕事と働き方について語られていきます。

本書で取り上げられるテーマは、仕事と働き方にとどまらず、政治と起業・地元志向、恋愛と結婚、家族と出産、消費とSNS・友人関係にまで及んでいます。Z世代の部下を持つ上司や採用・教育に携わる人、この世代をターゲットとした商品開発やマーケティングに従事する人が読めば、きっと発見があるでしょう。

■自覚しづらい「自律神経の疲れ」

第3位は『休息する技術』でした。毎日忙しく仕事や家事、育児をしている人に手に取ってほしい一冊です。

菅原道仁『休息する技術』（アスコム）

現役脳神経外科医である菅原道仁さんによると、疲れには「自律神経の疲れ」「心の疲れ」「体の疲れ」の3種類があり、特に気を付けたいのは自律神経の疲れ。自覚できないからこそ、知らず知らずに消耗していき、脳疲労につながるのだそうです。

自律神経を整える方法は、次の2つに大別できます。

・アクティブレスト（積極的休憩）：体に軽い負荷をかけて新陳代謝を促し、疲労回復を図ることを目的とした休息方法

・パッシブレスト（消極的休憩）：体を横にするなどして何もせずに気力・体力をリカバリーすることを目的とした休息方法

「寝ても疲れが取れない」と悩んでいるあなたに必要なのは、ただ寝たり、ごろごろしたりすることではなく、アクティブレストかもしれません。公園を散歩する、新しくオープンした飲食店に行ってみる、美術館や映画館に行くなど、軽く体を動かしてみてはいかがでしょうか。身体も心もすっきりして、リフレッシュできるかもしれません。

■「壁打ち」をしない人は損している

続いて、4位以下から、注目の書籍をご紹介します。

「考えがまとまらない」「誰かと軽く議論したい」――そんなシーンにぴったりなのが、第4位にランクインした『壁打ちは最強の思考術である』です。

伊藤羊一『壁打ちは最強の思考術である』（飛鳥新社）

本書は、67万部を超えるベストセラー『1分で話せ』の著者である伊藤羊一さんが「壁打ち」の効能と活用法を紹介する一冊。

伊藤さんによると、「壁打ち」の基本は、モヤモヤをモヤモヤのまま口に出して誰かに聞いてもらい、打ち返してもらうこと。「解決すべき問い」さえあれば、資料は不要で、結論が出なくてもOK。頭の中の「構造化されていない情報」を言葉にしてみると、思考がクリアになり、行動の質とスピードが高まるといいます。

壁打ちをするのに特に効果的なタイミングは3つあります。

（1）プロジェクトが始まろうとするとき

アイデアの種を話し合うことで、徐々にプロジェクトの形が見えてくる

（2）プロセスの途中

現在の「結論」に対して「WHY？」を問い、現状とのズレがないかを確認する

（3）プロジェクトが終了したあとのふり返り

プロセス全体をふり返り、壁打ちを通してネクストアクションを決める

壁打ちをより上質なものにするテクニックや、壁打ちを受けるときの心構えも紹介されています。本書を読んで、壁打ちをマスターしませんか？

■社会人の「友達がいない」は自然なこと

第5位は、現代のリアルな悩みに答えをくれる『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか？』。若者の救済を目的としたアプリ「ゴーリオ爺さん」に26人の若者が悩みを吐露し、アプリからアドバイスをもらうというストーリー形式の一冊です。

橘玲／樺山美夏『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか？』（文響社）

若者たちの悩みはどれもリアルで、読者が共感しやすいものばかり。例えば登場人物のTさんは、学生時代の友人と就職後に疎遠になり、気づけば休日に遊ぶ友人が1人もいません。「私に問題があるのかな」とモヤモヤしています。

Tさんに対して「ゴーリオ爺さん」は、同じ学校で過ごした仲間とは深い関係になりやすい一方、社会人の友情が深まりにくいのは自然なことだと諭します。そして、共通の趣味を介してSNSやオンラインコミュニティでつながる「友だちではないけど他人でもない」関係をつくっていけばいいとアドバイスします。

このほかにも、「仕事のやりがいはあるけど忙しすぎる」「早く稼いでお金持ちになりたい」「資産形成のためにやりたいことを我慢している」など、リアルなお悩みや願望に答えをくれる本書。「しんどい世の中」を軽やかに生き抜きたい人が読めば、多くの発見があるでしょう。

■人それぞれ「判断を誤るときのクセ」がある

「あのときああしていれば……」という後悔や判断ミスをなくしたい人におすすめするのは、第7位にランクインした『仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣』。脳内科医の加藤俊徳さんが、「判断ミス」をなくす習慣を教えてくれる一冊です。

加藤俊徳『仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣』（クロスメディア・パブリッシング）

まず覚えておきたいのは「判断には基準が必要である」という考え方。加藤さんによると、判断基準が曖昧なままだと、感情や雑念に流されやすくなり、的確な判断がしづらいもの。判断基準を定めるとともに、振り返りを習慣化することで、判断の精度を上げられるといいます。

また、判断を誤るときには人それぞれの「クセ」があるという指摘も印象的です。「寝不足のときは判断ミスが多い」「いらいらしていると失敗しがち」など、自分の“あるあるパターン”を把握できれば、ミスを未然に防ぎやすくなるそう。

あなたも今日から、振り返りタイムを取ってみてはどうでしょう。日記をつけるなどして、自分の行動や意思決定を振り返り、パターンを明らかにしていけば、判断ミスがどんどん減っていくはずです。

今月も、休み方から壁打ちの作法、経済学まで、幅広いジャンルの本がランクインしました。また、先月第1位だった『生成AI最速仕事術』が第20位、第17位だった2023年4月刊の『頭のいい人が話す前に考えていること』が第10位と、依然として多くの方に読まれています。来月はどのような本が多く読まれるのか、引き続きチェックしてまいります。

