キャシー中島、自宅庭が「すごいことに」 見事に咲いたエンジェルストランペットを披露「すごい」「素敵な環境」
俳優・勝野洋（76）の妻でタレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が8日、自身のSNSを更新。エンジェルストランペットが咲き誇る自宅庭を披露した。
【写真】「すごいことに」キャシー中島、エンジェルストランペットが咲き誇る自宅庭
キャシーは今年6月の投稿で、「ずっと御殿場で暮らしていたから何処かに緑が欲しい！」との理由で作ったという自宅の庭を紹介。「今はエンゼルストランペットや時計草つぼみ」（原文ママ）などが咲いていると話していた。
この日は「我が家のエンゼルストランペットがすごいことになってます」（原文ママ）と驚いた様子でつづり、現在の自宅庭の様子をアップ。立派に咲き誇るエンジェルストランペットが写し出されており、「冬はもちろん超えましたし、あの夏の暑さにも負けず、今年3回目の満開です」とうれしそうに紹介した。
このエンジェルストランペットは、キャシーが講師を務めるキルト教室の「生徒さんが枝を持ってきてくれて、土に刺しただけ」だそうで、「嬉しいプレゼントです ありがとう」と感謝をつづっている。
これに対しファンからは「すごいですね」「素敵な環境」「見事なお花」「キャシーさんの優しさで、スクスクと育っているお花！」「植物も、居心地が良いのでしょうね」「ハッピーをいただけた気分です」などのコメントが寄せられている。
