¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤ÎÎ¥º§¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Á¥¯¥ê¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¦¥½¤ä¤í¤±¤É¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥ª¥«¤ÏÀè·î£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ·Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤ÎºÊ¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢¸µºÊ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡¢Î¥º§È¯É½»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à¤È¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¿Í¤Ë¡Ø¿¼¤¤´¶¼Õ¤È·É°Õ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤Í¡¢ÊÌµï¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤«¤é¡¢±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¹ñºÝ·ëº§¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ê¤ã¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¸¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡£ÃËÁ°¤ä¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍ¥¤·¤¤¤·¤µ¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ä¤Ç¤â¡¢¥¦¥½¤ä¤í¤±¤É¤Ê¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¸«¤ó¤È¤¤¤Æ¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤·¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¡ØÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡Ù¡Ø´¶¼Õ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¡©¡¡¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Î¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Èà¥Ð¥Ä£±á¤Î²¬ÅÄ¤ËÆ±°Õ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤È¥Õ¥¸¥ª¥«¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£